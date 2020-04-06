Мишустин утвердил перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Премьер Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от коронавируса.
В список вошли:
автомобильные и авиаперевозки (пассажирский и грузовой транспорт, деятельность аэропортов, автовокзалов и автостанций);
культура, организация досуга и развлечений;
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, в том числе деятельность санаторно-курортных организаций;
туристический бизнес;
гостиничный бизнес;
общественное питание;
организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;
компании, осуществляющие организацию конференций и выставок;
компании, предоставляющие бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты).
Организации из этих отраслей могут до 30 сентября попросить банки об отсрочке платежей по кредитам.
Госдума 1 апреля одобрила в третьем, окончательном чтении поправки, предусматривающие предоставление кредитных каникул и уменьшение размера платежей индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом. Для получения отсрочки заявителям необходимо предоставить документы, доказывающие снижение дохода за последний месяц на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 г.
По данным оперативного штаба, в России зафиксировано 6343 случая заболевания COVID-19, за последние сутки прирост составил 954 случая. Выздоровели 406 человек, умерли 47 человек.