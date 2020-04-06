Мишустин утвердил перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Госдума 1 апреля одобрила в третьем, окончательном чтении поправки, предусматривающие предоставление кредитных каникул и уменьшение размера платежей индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом. Для получения отсрочки заявителям необходимо предоставить документы, доказывающие снижение дохода за последний месяц на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 г.