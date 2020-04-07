В России впервые выявили более 1 000 новых случаев коронавируса за сутки
Число заразившихся короновирусом в России впервые за сутки превысило 1000 человек — оперативный штаб сообщил о 1 154 новых случаях заболевания, 697 из них в Москве. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 7 497 человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано уже в 81 из 85 регионов.
Суточный прирост на 1 154 случая заболевания коронавирусной инфекцией стал очередным рекордом для России. Предыдущий был зафиксирован накануне, когда оперштаб сообщил о 954 новых заразившихся коронавирусом.
Больше всего новых случаев за последние сутки, кроме Москвы, выявлено в Санкт-Петербурге — 69, Подмосковье — 67, Брянской области — 32, Калининградской области — 29. По 19 новых случаев выявлено Ставропольском крае, Пензенской области, Ханты-Мансийском АО. 18 — в Ямало-Ненецком АО, 14 в Ивановской области и 13 в Дагестане. По 11 новых случаев заражения коронавирусом зафиксирвоано в Коми, Краснодарском крае, Волгоградской области и Пермском крае.
Выписали за последние сутки 88 пациентов, общее число вылечившихся — 494. Умерли за сутки 11 больных коронавирусной инфекцией, всего умерших — 58.
В первую десятку регионов по числу заразившихся коронавирусом входят Москва (5181), Московская область (454) и Санкт-Петербург (295), Коми (101), Ленинградская область (62), Краснодарский край (61), Нижегородская и Брянская области (по 56), Свердловская и Пензенская области (по 51).
В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превышает 1 348 000 человек в 184 странах, количество умерших приближается к 75 000 инфицированных, а выздоровело всего около 285 000 пациентов.