В России впервые выявили более 1 000 новых случаев коронавируса за сутки

Число заразившихся короновирусом в России впервые за сутки превысило 1000 человек — оперативный штаб сообщил о 1 154 новых случаях заболевания, 697 из них в Москве. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 7 497 человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано уже в 81 из 85 регионов.