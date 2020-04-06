В России зафиксирован суточный рекорд по числу заболевших COVID-19
За последние сутки в России выявлено 954 новых случая заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб. Число заболевших за весь период выросло до 6343 человек. Случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в 80 из 85 регионов.
В Москве количество заразившихся выросло за сутки на 591 до 4 484 человек. Почти 85% новых случаев заражения выявлены у москвичей моложе 85 лет, передает оперштаб. Из новых заболевших 264 пациента — в возрасте от 18 до 45 лет, 204 заразившихся — от 46 до 65 лет. 70 новых случаев заболевания в Москве подтверждено у людей в возрасте от 66 до 80 лет, 23 у людей старше 80 лет. Коронавирус в столице также выявили у 30 детей.
В Подмосковье число случаев заболевания увеличилось на 82, в Санкт-Петербурге — на 35, в Республике коми — на 31, в Татарстане — на 16, в Краснодарском крае — на 11. По 10 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. По 9 случаев — в Ставропольском крае, Республике Марий Эл, Воронежской и Нижегородской областях.
Общее число выздоровевших в стране выросло на 51 до 406 человек. За сутки скончались еще два больных коронавирусной инфекцией, всего умерли 47 пациентов.
Лидерами среди регионов по числу заразившихся коронавирусом остаются Москва (4894), Московская область (387) и Санкт-Петербург (226). В первую десятку также входят Коми (90), Ленинградская область (62), Нижегородская область (56), Свердловская область (44), Бурятия (43), Татарстан (41) и Тульская область (39).
Суточный прирост в 954 случая заболевания коронавирусной инфекцией стал рекордным для России. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 апреля, когда оперштаб сообщил о 771 новых заразившихся коронавирусом.
В мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения к утру 6 апреля, выявлено более 1 136 000 заболевших COVID-19 в 208 странах. Скончались почти 63 000 человек. По данным американского Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, число заразившихся превышает 1 275 000 человек в 183 странах, количество умерших приближается к 70 000 инфицированных, а всего в мире выздоровели около 263 000 пациентов.