В России зафиксирован суточный рекорд по числу заболевших COVID-19

В Москве количество заразившихся выросло за сутки на 591 до 4 484 человек. Почти 85% новых случаев заражения выявлены у москвичей моложе 85 лет, передает оперштаб. Из новых заболевших 264 пациента — в возрасте от 18 до 45 лет, 204 заразившихся — от 46 до 65 лет. 70 новых случаев заболевания в Москве подтверждено у людей в возрасте от 66 до 80 лет, 23 у людей старше 80 лет. Коронавирус в столице также выявили у 30 детей.