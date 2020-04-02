В России за сутки выявили 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией
В России за последние сутки зарегистрирован 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 3548 в 76 регионах страны.
Новые случаи выявлены в 29 регионах страны. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве – 595. Всего в столице вирус обнаружили у 2475 человек. Также среди лидеров по количеству новых заболевших: Московская область – 43, Санкт-Петербург – 22 и Нижегородская область – 13. Заражение коронавирусом впервые зарегистрировали в Ямало-Ненецком автономном округе, заболели двое.
За последние сутки в России выздоровели 45 человек. Общее число вылечившихся достигло 235. Количество погибших от болезни за сутки выросло на шесть – до 30. Трое в Москве, по одному в Подмосковье, Пермском крае и Чечне.
Неделя с 28 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей. Такая мера введена президентом Владимиром Путиным в рамках борьбы с распространением коронавируса.
В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках других регионов действует особый режим всеобщей самоизоляции, который ограничивает передвижение людей по городу. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой или чтобы вынести мусор.