В России за сутки выявили 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках других регионов действует особый режим всеобщей самоизоляции, который ограничивает передвижение людей по городу. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой или чтобы вынести мусор.