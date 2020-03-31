У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Проценко позже сам подтвердил в соцсетях свой диагноз. Он написал, что чувствует себя хорошо и думает, что «выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело». 44-летний медик уточнил, что изолировался в собственном кабинете, где есть все условия для дистанционной работы и управления больницей.