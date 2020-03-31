У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24». По словам врачей, он чувствует себя удовлетворительно и находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
Проценко позже сам подтвердил в соцсетях свой диагноз. Он написал, что чувствует себя хорошо и думает, что «выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело». 44-летний медик уточнил, что изолировался в собственном кабинете, где есть все условия для дистанционной работы и управления больницей.
«Больница функционирует в обычном режиме», пишет «Интерфакс» со ссылкой на врачей больницы. На вопрос, угрожает ли коронавирусная инфекция другим врачам стационара, собеседники издания ответили, что все медики регулярно тестируются.
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко. После появления информации о положительном тесте на коронавирус у Проценко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «регулярно тестируется на коронавирус, все нормально», передает «РИА Новости».
Песков ранее сообщал, что визит президента в выделенную для лечения заразившихся коронавирусом больницу не был запланирован заранее. «Ведомости» запросили комментарий представителя Кремля с просьбой уточнить, соблюдалась ли при поездке Путина в Коммунарку процедура предварительного тестирования его собеседников, и не откажется ли теперь президент от рукопожатий с собеседниками.
Вместе с Владимиром Путиным инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта посетили мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова и Песков. Все они общались с Денисом Проценко, не соблюдая при этом рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения социальную дистанцию как минимум в 1 метр.
В России за последние сутки зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил ранее сегодня оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 2337. Всего зафиксировано 17 смертей пациентов с коронавирусом, 121 заболевший выздоровел. Больше всего заразившихся в Москве — 1613 (+387).