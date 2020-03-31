В России выявлены 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 2337 в 73 регионах страны. Всего зафиксировано 17 смертей пациентов с коронавирусом, 121 заболевший выздоровел.
Новые случаи выявлены в 24 регионах страны, в четырех регионах за последние сутки зафиксировали восемь летальных исходов. Заражение коронавирусом впервые зарегистрировали в Астраханской и Магаданской областях.
Больше всего новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, выявлено в Москве – 387. Всего в столице за весь период выявлено 1613 инфицированных. Больше трети (35%) из новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 40 лет, сообщает оперативный штаб. Около 40% новых случаев выявлено у людей возрасте 40–65 лет, еще 20% – у жителей столицы старше 65 лет, и только 5% – у детей. Вернулись из европейских стран в последние две недели только около 10% новых заболевших.
48 новых случаев за последние сутки выявлено в Санкт-Петербурге, по 9 случаев выявили в Дагестане и Свердловской области, по 6 – в Бурятии и Мурманской области. В Татарстане и Пензенской области зарегистрировали по 5 случаев заражения коронавирусом, в Ленинградской и Ростовской областях – по 3. В Башкирии, Приморье, Воронежской, Астраханской и Тюменской областях выявили по 2 новых случая заболевания и по одному случаю в Крыму, Калмыкии, Хабаровском и Алтайском краях, Костромской, Самарской, Иркутской и Магаданской областях.
В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках регионов уже действует особый режим всеобщей самоизоляции. Жителям городов запрещено выходить из дома без веской причины, которой может быть поездка на работу, если она не приостановлена, поход за продуктами или лекарствами, вынос мусора и выгул домашних животных.
Вспышка коронавируса нового типа была впервые зафиксирована в Китае в декабре 2019 г. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. По данным организации на 31 марта, заболевание выявлено в 203 странах почти у 700 000 людей, из которых свыше 30 000 умерли. По данным американского Университета Джона Хопкинса, который отслеживает зарегистрированные случаи заболевания по всему миру, глобальное число инфицированных коронавирусом превышает 787 000, а число смертей – больше 37 800.