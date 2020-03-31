В России выявлены 500 новых случаев заражения коронавирусом

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, выявлено в Москве – 387. Всего в столице за весь период выявлено 1613 инфицированных. Больше трети (35%) из новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 40 лет, сообщает оперативный штаб. Около 40% новых случаев выявлено у людей возрасте 40–65 лет, еще 20% – у жителей столицы старше 65 лет, и только 5% – у детей. Вернулись из европейских стран в последние две недели только около 10% новых заболевших.