Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина и фейк-ньюс о коронавирусе

Ужесточается также и уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Поправки вносятся в ст. 236 УК. Если нарушение норм повлекло по неосторожности массовое заболевание или создало угрозу наступления таких последствий, то штраф от 500 000 до 700 000 руб., либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. Если же нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то штраф от 1 млн до 2 млн руб., ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Если же нарушение повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, то наказание – принудительные работы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от 5 до 7 лет.