Указ Собянина о полной самоизоляции вызвал серьезные сомнения у юристов

Введение карантина очевидно необходимая мера и она даже запоздала, но она вынесена лицом, не имеющим на это прав, говорит управляющий партнер «Бартолиуса» Юлий Тай. Он напоминает, что режим ЧС предусматривает жесткие ограничения гражданских и политических прав, именно поэтому он требует специальной процедуры введения. Многие латиноамериканские хунты начинались именно с введения ЧП, отмечает Тай. В нашем случае технически нет никаких проблем с соответствующим указом президента, наблюдается лишь отсутствие политической воли, убежден эксперт: «Видимо, в окружении главы государства так долго играли в игру «у них все плохо, а у нас все хорошо», что несколько заигрались. Собянин же, стоя на земле, оказался лицом к лицу с проблемой, поскольку проблема коронавируса сейчас на 80–90% – проблема Москвы, у него просто нет вариантов, и мэр вынужден использовать тот минимум возможностей, которым располагает. Но это не значит, что он действует законно». Любая ЧС – это прежде всего определенный правовой режим и это нельзя рассматривать как простую формальность, подчеркивает Тай: «Политическая воля – это не только право на значимые кадровые решения. Это еще и умение пользоваться необходимыми инструментами в тот момент, когда это необходимо. При этом надо понимать, что никто не запрещает выступать с обращением к гражданам, призывать их к чему-либо. Но это другой правовой режим. Либо мы понимаем, что у нас ЧС, – и тогда есть закон о ЧС. Либо президент не считает нужным объявлять ЧС – и тогда это не она».