В России зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом

Всего в Москве диагностировано 1226 пациентов с коронавирусом. 102 человека, у которых диагностировали COVID-19 в последние сутки, – это люди от 18 до 40 лет, добавляют в оперативном штабе по Москве. 17 новых случаев приходится на детей, 58 – на больных от 40 до 65 лет, а 35 человек – это люди старше 65 лет.