В России зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом
В России зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Большинство из них отмечено в Москве: за сутки число больных COVID-19 в столице выросло на 212 человек. Число подтвержденных случаев в стране достигло 1836, девять человек умерли.
Всего в Москве диагностировано 1226 пациентов с коронавирусом. 102 человека, у которых диагностировали COVID-19 в последние сутки, – это люди от 18 до 40 лет, добавляют в оперативном штабе по Москве. 17 новых случаев приходится на детей, 58 – на больных от 40 до 65 лет, а 35 человек – это люди старше 65 лет.
Два человека были выписаны после лечения от коронавирусной инфекции, отметили в штабе, таким образом, лечение продолжают проходить 1761 пациент. 32 из них находятся в тяжелом состоянии, отметил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Из-за распространения коронавируса неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Это не распространяется на органы власти, банки, медицинские организации, экстренные службы и непрерывно работающие организации. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что нерабочая неделя – это не выходные дни «в классическом понимании этого слова», и призвал тех, кто уже перешел на удаленную работу, продолжать ее.
Накануне Москва и Московская область ввели всеобщий режим самоизоляции. Жителям разрешается выходить на улицу только для того, чтобы пойти в магазин, аптеку или на работу, а также выкинуть мусор и выгулять животных. 30 марта аналогичный режим ввели в Мурманской области.
Коронавирус был выявлен более чем у 638 000 человек по всему миру, сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на Европейский регион к 29 марта приходилось более 361 000 случаев. Более 30 000 человек скончались от коронавируса.