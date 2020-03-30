В третьем российском регионе ввели всеобщий режим самоизоляции

Условия режима, введенного из-за коронавируса в Мурманской области, аналогичны московским. Жителям разрешено выходить на улицу только для того, чтобы пойти на работу, за продуктами или лекарствами, и для того, чтобы выгулять животных или обратиться за срочной медицинской помощью.