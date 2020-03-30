В третьем российском регионе ввели всеобщий режим самоизоляции
Власти Мурманской области вслед за Москвой и Подмосковьем ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции, сообщает оперативный штаб региона.
Условия режима, введенного из-за коронавируса в Мурманской области, аналогичны московским. Жителям разрешено выходить на улицу только для того, чтобы пойти на работу, за продуктами или лекарствами, и для того, чтобы выгулять животных или обратиться за срочной медицинской помощью.
С 29 марта на карантин закрыты два города Мурманской области – Кировск и Апатиты. Въехать на территорию городов могут только сотрудники экстренных служб, жители с регистрацией в Кировске и Апатитах и работники районных предприятий.
К 29 марта в России было известно о 1534 случаях заболевания COVID-19, восемь человек умерли от коронавируса, сообщал федеральный оперативный штаб. В Мурманской области обнаружено пять случаев заражения, сообщал местный оперштаб накануне вечером, четверо человек лечатся в больнице.
Ограничения в Москве и Подмосковье были введены накануне. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что «после проведения технических и организационных мероприятий» мэрия установит форму специального пропуска, после чего передвигаться по городу можно будет только с ним.