Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

Коронавирус к 29 марта был обнаружен у 1534 чел. 1462 из них (95.3% от общего числа) остаются на излечении, восемь человек умерло, сообщал федеральный оперативный штаб. Всемирная организация здравоохранения сообщает более чем о 638 000 случаев и 30 105 летальных исходах по всему миру.