Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он отметил, что по всей стране для больных COVID-19 подготовлено 78 000 коек.
Сообщения о тяжело больных коронавирусом за последние сутки поступали из региональных штабов Москвы, Свердловской обл. и Чечни. В реанимации инфекционной больницы в Коммунарке, выделенной для лечения больных коронавирусом в Москве, находятся 19 человек, уточнял сегодня главный врач Денис Проценко. Четверым из пяти пациентов, подключенных к аппарату искуственной вентиляции легких (ИВЛ), поставлен диагноз COVID-19.
Коронавирус к 29 марта был обнаружен у 1534 чел. 1462 из них (95.3% от общего числа) остаются на излечении, восемь человек умерло, сообщал федеральный оперативный штаб. Всемирная организация здравоохранения сообщает более чем о 638 000 случаев и 30 105 летальных исходах по всему миру.