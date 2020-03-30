Медведев заявил о возможности жестких ограничений из-за коронавируса
Неблагоприятный сценарий развития ситуации с распространением коронавируса потребует более жестких ограничительных мер. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в обращении, видеозапись которого опубликована на его страницах в социальных сетях.
«Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений», — говорится в обращении. Медведев призвал россиян «сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, прежде всего просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков». По словам зампреда Совбеза, российским медикам «удается сдерживать быстрое распространение болезни».
«Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полмиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — сказал Медведев в обращении.
Он напомнил, что человечество смогло «победить не одну болезнь» и заверил, что необходимые меры по борьбе с коронавирусом принимаются в стране. Зампред призвал не поддаваться панике и поблагодарил врачей за их работу. «Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости», — сказал Медведев по поводу режима изоляции в начавшуюся неделю выходных. По данным на 29 марта, в России выявлены 1534 заболевших коронавирусом, восемь человек скончались. Больше всего инфицированных в Москве (1014) и Подмосковье (112).