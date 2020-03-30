Медведев заявил о возможности жестких ограничений из-за коронавируса

Он напомнил, что человечество смогло «победить не одну болезнь» и заверил, что необходимые меры по борьбе с коронавирусом принимаются в стране. Зампред призвал не поддаваться панике и поблагодарил врачей за их работу. «Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости», — сказал Медведев по поводу режима изоляции в начавшуюся неделю выходных. По данным на 29 марта, в России выявлены 1534 заболевших коронавирусом, восемь человек скончались. Больше всего инфицированных в Москве (1014) и Подмосковье (112).