Собянин назвал сроки введения полного контроля за соблюдением карантина
Власти Москвы будут с каждым днем ужесточать контроль за соблюдением карантина в городе и к концу недели смогут полностью его обеспечить с помощью IT-систем, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр также обратил внимание на сокращение потока людей в общественном транспорте. Однако около 20% жителей Москвы, по его словам, «прохладно» восприняли введенные ограничительные меры. По мере разработки информационных систем контроль за ситуацией будет ужесточаться, сказал Собянин.
Накануне Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввели в своих регионах режим всеобщей изоляции. Населению разрешено покидать свои дома в исключительных случаях. В Москве для свободного передвижения по городу планируется внедрение системы пропусков.
Спецпропуска, их вид и порядок выдачи будут определены отдельным актом правительства Москвы, поясняли ранее в оперативном штабе. До его публикации пропуска для передвижения по городу не требуются. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова говорила РБК, что в ближайшие дни власти города дополнительно пропишут, как будет осуществляться порядок контроля и как будут пресекаться нарушения режима самоизоляции.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 марта, в России известно о 1534 случаях заболевания COVID-19, 1014 из них – в Москве. Восемь человек умерли.