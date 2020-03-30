Собянин назвал сроки введения полного контроля за соблюдением карантина

Спецпропуска, их вид и порядок выдачи будут определены отдельным актом правительства Москвы, поясняли ранее в оперативном штабе. До его публикации пропуска для передвижения по городу не требуются. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова говорила РБК, что в ближайшие дни власти города дополнительно пропишут, как будет осуществляться порядок контроля и как будут пресекаться нарушения режима самоизоляции.