Кремль: Собянин согласовывал с Путиным введение карантина в Москве

Собянин возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом и осуществляет межрегиональную координацию, обратил внимание Песков. Он сказал, что меры, которые ввели в Москве и Подмосковье, «абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом», при этом Песков отказался давать юридическую оценку этим мерам. «Я не юрист», – ответил он на вопрос о разногласии с Конституцией, на которое накануне обратил внимание председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.