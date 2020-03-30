Кремль: Собянин согласовывал с Путиным введение карантина в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал с президентом Владимиром Путиным введение в городе режима самоизоляции, сказал пресс-секреталь президента Дмитрий Песков. «Разумеется», – сказал он и лобавил, что главы регионов в подобной ситуации находятся «в тесной координации и с федеральными властями, и тем более с главой государства».
Собянин возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом и осуществляет межрегиональную координацию, обратил внимание Песков. Он сказал, что меры, которые ввели в Москве и Подмосковье, «абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом», при этом Песков отказался давать юридическую оценку этим мерам. «Я не юрист», – ответил он на вопрос о разногласии с Конституцией, на которое накануне обратил внимание председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Представитель президента сказал, что не может и не будет предвосхищать введение похожих мер по всей стране. На вопрос, почему Кремль не хочет объявлять режим ЧС, Песков ответил: «Могу только сказать, что принимаются те меры, которые считают наиболее предпочтительными и наиболее эффективными».
Особый режим действует в Москве и Московской области с 30 марта. Людям разрешается выходить из дома только для того, чтобы купить продукты и лекарства, пойти на работу, выкинуть мусор, обратиться за медицинской помощью или выгулять животных. О введении подобных мер объявили в правительствах Мурманской и Вологодской областей, о намерении их ввести заявили в Башкирии и Курской области.
В России к 30 марта обнаружено 1836 случаев заболевания COVID-19, под медицинским наблюдением находится более 194 000 человек. К полудню штаб сообщал о 9 смертях от коронавируса. Вскоре после этого в Москве и Санкт-Петербурге сообщили еще о двух смертях от коронавируса, а во Владимирской области – смерти пациента с коронавирусом по еще не подтвержденной причине.