В Москве и Подмосковье запретят находиться на улице без пропуска

В Москве и Подмосковье, как и по всей стране, с 28 марта по 5 апреля была объявлена нерабочая неделя. На это время в городе была приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, магазинов одежды и парков. До этого торговым комплексам поручили закрыть все размещенные в них спортивные, детские и развлекательные центры. Власти также рекомендовали москвичам и жителям Подмосковья не посещать церкви, мечети и другие религиозные объекты.