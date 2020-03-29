В Москве и Подмосковье запретят находиться на улице без пропуска
В Москве и Подмосковье вводятся новые кардинальные меры для борьбы с распространением коронавируса. Указы с этими мерами подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
C 30 марта в Москве и с 20.00 29 марта в Подмосковье вводится режим самоизоляции для всего населения , а не только для граждан старше 65 лет. Покидать квартиру разрешается только для обращения за медицинской помощью, поездок на работу (если компания работает), похода в магазин или аптеку, для выгула домашних животных и при необходимости вынести мусор.
По словам Собянина, в ближайшие дни «после проведения технических и организационных мероприятий» выходить на улицу в Москве можно будет «при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы». Мэр не уточнил, понадобится ли этот пропуск для всех случаев нахождения на улице, однако подчеркнул, что запрета на выезд из города и въезд в него нет. Правила выдачи спецпропусков мэрия пообещала утвердить и опубликовать в ближайшие дни.
Тем пассажирам, которые с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте Москвы, на девять дней продлят срок действия проездных билетов.
Согласно указам Собянина и Воробьева, на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах люди должны находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга, исключение – только поездки на такси. Магазины, аптеки и другие организации обязаны обеспечить соблюдение этой дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска в зданиях, говорится в сообщении мэра.
Москвичи с легкой формой коронавирусной инфекции будут проходить лечение под наблюдением врачей на дому и по назначению врачей бесплатно получать антивирусные препараты. Для профилактики бесплатные лекарства смогут также получить медики и другие специалисты, участвующие в борьбе с распространением коронавируса. Доставлять препараты будут скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.
Собянин и Воробьев также признали, что в нынешней ситуации многие могут потерять работу. Для их поддержки власти разработают специальный комплекс мер, в том числе введут региональную компенсационную выплату безработным, которая будет назначаться автоматически, без заявления. С учетом пособия по безработице и новой выплаты суммарный размер компенсации составит 19 500 руб. в месяц в Москве и 15 000 руб. в Подмосковье.
В Москве и Подмосковье, как и по всей стране, с 28 марта по 5 апреля была объявлена нерабочая неделя. На это время в городе была приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, магазинов одежды и парков. До этого торговым комплексам поручили закрыть все размещенные в них спортивные, детские и развлекательные центры. Власти также рекомендовали москвичам и жителям Подмосковья не посещать церкви, мечети и другие религиозные объекты.
В Москве, по данным на 29 марта, было выявлено 1014 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Подмосковье – 112 случаев. Всего в России – 1534. Шесть человек с коронавирусом в столице умерли.