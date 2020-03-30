В Москве и Санкт-Петербурге умерли два пациента с коронавирусом
В одной из больниц Москвы скончалась 84-летняя женщина, у которой подтвердили коронавирус, сообщает департамент здравоохранения города. Врачи обнаружили у нее пневмонию, при этом пациентка умерла именно от коронавируса, уточняет городской оперативный штаб. Также у нее был сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.
В полдень федеральный оперативный штаб сообщил, что в России от коронавируса умерло 9 человек – шесть в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Псковской и Оренбургской областях. О новых летальных исходах в Москве штаб не сообщал. Позднее Роспотребнадзор по Владимирской области сообщил, что в регионе умер пациент с коронавирусом, его точную причину смерти установит патологоанатом. Губернатор Санкт-Петербурга также подтвердил смерть второго в городе пациента с коронавирусом, передает ТАСС.
В полдень федеральный оперативный штаб сообщил, что в России от коронавируса умерло 9 человек – шесть в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Псковской и Оренбургской областях. О новых летальных исходах в Москве и Санкт-Петербурге штаб не сообщал. В России к 30 марта обнаружено 1836 случаев заболевания COVID-19, под медицинским наблюдением находится более 194 000 человек. Всего в мире коронавирус был обнаружен более чем у 638 000 человек, более 30 000 человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения.