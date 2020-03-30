В Москве и Санкт-Петербурге умерли два пациента с коронавирусом

В полдень федеральный оперативный штаб сообщил, что в России от коронавируса умерло 9 человек – шесть в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Псковской и Оренбургской областях. О новых летальных исходах в Москве и Санкт-Петербурге штаб не сообщал. В России к 30 марта обнаружено 1836 случаев заболевания COVID-19, под медицинским наблюдением находится более 194 000 человек. Всего в мире коронавирус был обнаружен более чем у 638 000 человек, более 30 000 человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения.