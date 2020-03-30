Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом
Пациент, у которого подтвердили коронавирус, умер в городе Коврове Владимирской области, передает ТАСС сведения регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве отмечают, что ему поставили диагноз «пневмония», а коронавирус у него обнаружили позднее. Определить, умер ли больной от коронавируса, можно будет только после исследования патологоанатома, сказал представитель Роспотребназора.
К 10.00 мск во Владимирской области поставили два диагноза COVID-19, летальных исходов в регионе отмечено не было, сообщает Роспотребнадзор. Те же данные в 12.00 привел федеральный оперативный штаб. Всего к 30 марта в России от коронавируса скончалось девять человек.
В России зафиксировано 1836 случаев заболевания COVID-19, сообщал оперативный штаб 30 марта. Лечение проходят 1761 человек, под медицинским наблюдением находится более 194 000 человек. 32 человека, лечащихся в России от коронавируса, находятся в тяжелом состоянии, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Всего в мире коронавирус был обнаружен более чем у 638 000 человек, более 30 000 человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).