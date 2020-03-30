Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

В России зафиксировано 1836 случаев заболевания COVID-19, сообщал оперативный штаб 30 марта. Лечение проходят 1761 человек, под медицинским наблюдением находится более 194 000 человек. 32 человека, лечащихся в России от коронавируса, находятся в тяжелом состоянии, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Всего в мире коронавирус был обнаружен более чем у 638 000 человек, более 30 000 человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).