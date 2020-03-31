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Мнения / От редакции

Почему карантин обеспечивают губернаторы, а не силовики

Слишком высоки политические риски для Кремля
Павел Аптекарь
Киселев Сергей / АНГ «Москва»

Передача губернаторам чрезвычайных полномочий для борьбы с эпидемией показывает, что в сложных ситуациях Кремль может возвращаться к отдельным элементам федерализма – для решения текущих задач. Ограничение прав граждан имеет своей целью исключительно нераспространение коронавируса – но одновременно четкий режим карантина не позволит полиции и другим силовикам произвола в отношении обывателей. 

Примеру Москвы и Московской области, ужесточивших режим изоляции жителей для предотвращения эпидемии коронавируса вечером 29 марта, на следующий день последовали 15 регионов России. В списке самоизолировавшихся Мурманская и Калининградская, Липецкая, Рязанская и Иркутская области, Татарстан. Ограничение на передвижение внутри регионов ввели Ленинградская область и Чечня.

Усиление противоэпидемических мер в регионах, где число заболевших невелико (14 – в Татарстане, 12 – в Калининградской области, 5 – в Мурманской и всего 3 – в Вологодской), выглядит оправданным, если помнить катастрофу, творящуюся во многих странах Европы и США. Жесткость мер в пограничных регионах и регионах, соседствующих с Москвой, сильнее всех пораженной коронавирусом, должна, вероятно, отличаться от действий в глубинке – нужно постараться не нанести вреда хозяйствующим субъектам и не вызвать паники.

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