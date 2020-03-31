Почему карантин обеспечивают губернаторы, а не силовики

Усиление противоэпидемических мер в регионах, где число заболевших невелико (14 – в Татарстане, 12 – в Калининградской области, 5 – в Мурманской и всего 3 – в Вологодской), выглядит оправданным, если помнить катастрофу, творящуюся во многих странах Европы и США. Жесткость мер в пограничных регионах и регионах, соседствующих с Москвой, сильнее всех пораженной коронавирусом, должна, вероятно, отличаться от действий в глубинке – нужно постараться не нанести вреда хозяйствующим субъектам и не вызвать паники.