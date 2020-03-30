Советские рецепты эффективны против коронавируса

Первая группа стран (Южная Корея и Япония) предотвратила массовое заражение населения, а их ресурсы стационарной помощи позволили избежать апокалипсиса в больницах, добиться низкой летальности и не создать значимых помех для лечения остальных больных. Страны второй группы (Италия и Испания) создали условия для экспоненциального роста зараженных, а их стационары захлебнулись от потока больных, зачастую требующих искусственной вентиляции легких. Многократно повышенная по сравнению со странами первой группы летальность от коронавируса в Италии и Испании тянет за собой рост смертности от «обычных» болезней.