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Советские рецепты эффективны против коронавируса

Только пользуются ими не в России, а в Японии и Корее
Владимир Гришин Андрей Рагозин
Работа медика в Южной Корее /Lee Moo-ryul / AP

Дебют пандемии коронавируса разделил системы здравоохранения развитых стран на две группы.

Первая группа стран (Южная Корея и Япония) предотвратила массовое заражение населения, а их ресурсы стационарной помощи позволили избежать апокалипсиса в больницах, добиться низкой летальности и не создать значимых помех для лечения остальных больных. Страны второй группы (Италия и Испания) создали условия для экспоненциального роста зараженных, а их стационары захлебнулись от потока больных, зачастую требующих искусственной вентиляции легких. Многократно повышенная по сравнению со странами первой группы летальность от коронавируса в Италии и Испании тянет за собой рост смертности от «обычных» болезней.

Статистика стран обеих групп признается заслуживающей доверия, а их здравоохранение – образцовым. Испания, Италия, Япония и Южная Корея занимают соответственно 3-е, 4-е, 5-е и 7-е места в мировом списке эффективности The Most Efficient Health Care агентства Bloomberg (2018).

Почему такие разные результаты борьбы с эпидемией, что нужно учесть России? 

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