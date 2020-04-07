Компании уже начали сокращать зарплаты и увольнять сотрудников
Около 30% предпринимателей уже отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а почти половина – перевели их на неполный рабочий день с сокращением зарплат, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1000 предпринимателей, проведенный с 31 марта по 2 апреля. Еще 20% опрошенных компаний только собираются перевести работников на неполный рабочий день с сокращением зарплат.
Есть и предприниматели, которые уже уволили сотрудников, – так поступили 16% опрошенных компаний, а еще 31% собираются сделать это в ближайшее время, пишет ЦСР. Напрямую затронутыми или потенциально невостребованными оказываются не менее 15 млн работников, это социально неприемлемо, предупреждали аналитики ЦМАКПа и требовали дополнительных мер поддержки. Только из москвичей лишиться работы могут от 500 000 до 1 млн человек, оценивало столичное отделение «Деловой России».
Компании, которые сильнее всего могут пострадать от распространения вируса и кризиса, связанного с ним, занимаются торговлей и оказанием услуг (37% компаний с высокой вероятностью банкротства), транспортировкой и хранением (31%), недвижимостью и строительством (29%), перечисляют эксперты ЦСР. Также подвержен рискам сектор высоких технологий и даже тяжелая промышленность, указывают они. В среднем обанкротиться могут почти 30% компаний, предупреждает ЦСР.
В целом опрошенные приветствуют меры поддержки, которые правительство уже ввело, показал опрос ЦСР. Большинство из них либо полностью довольны помощью, либо скорее удовлетворены ею. Хотя отдельные меры вызвали недовольство – многие предприниматели жалуются на условия целевых кредитов для выплаты зарплат, а также недовольны снижением страховых взносов с 30 до 15% (не удовлетворены такими мерами поддержки были 12 и 10% респондентов соответственно). При этом бизнес жалуется на недостаток мер. «Мы находимся в растерянности, правительство принимает меры не в ту сторону», – приводит слова одного из респондентов ЦСР. Жалуется бизнес и на ограниченность введенных мер. «Они не доходят до конечного потребителя, поддержка «размазана», как минимум бизнес получает ее в формате перекладывания ответственности, например, на другую компанию в цепочке отношений, но ей ведь также тяжело», – цитирует ЦСР предпринимателей. Многие компании и вовсе не заметили, что уже введенные меры исполняются.
Больше всего бизнес хотел бы отмены НДС на полгода, введения отсрочки по уже возникшему НДС, а также субсидий на зарплаты работникам и налоговых каникул на НДФЛ и страховые взносы, которые работодатели платят за сотрудников, перечисляет ЦСР. Похожую поддержку попросили бизнес-объединения – «Деловая Россия», «Опора России», РСПП и ТПП – в совместном письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Необходимо радикально сократить налогообложение на фонд оплаты труда, а компаниям, которые вынуждены приостановить работу до 30 апреля, выдать субсидии – до 2/3 от среднемесячного заработка. Кроме этого надо освободить бизнес от налоговых платежей, а также субсидировать плату за аренду, лизинг и кредиты, говорится в их письме.
Сколько будет выделено на поддержку бизнеса, пока не ясно. Правительство поручало создать антикризисный фонд в 300 млрд руб., а Мишустин говорил, что власти зарезервировали на борьбу с кризисом 1,4 трлн руб. Без господдержки экономика упадет в 2020 г. на 5,6%, оценивают эксперты ЦСР. Увеличение госрасходов на 300 млрд руб. также не позволит избежать такого сильного падения – ВВП снизится на 4,6%, указывают они, а при увеличении госрасходов на 1,4 трлн руб. экономика сократится на 1,2%.