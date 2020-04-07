Компании уже начали сокращать зарплаты и увольнять сотрудников

В целом опрошенные приветствуют меры поддержки, которые правительство уже ввело, показал опрос ЦСР. Большинство из них либо полностью довольны помощью, либо скорее удовлетворены ею. Хотя отдельные меры вызвали недовольство – многие предприниматели жалуются на условия целевых кредитов для выплаты зарплат, а также недовольны снижением страховых взносов с 30 до 15% (не удовлетворены такими мерами поддержки были 12 и 10% респондентов соответственно). При этом бизнес жалуется на недостаток мер. «Мы находимся в растерянности, правительство принимает меры не в ту сторону», – приводит слова одного из респондентов ЦСР. Жалуется бизнес и на ограниченность введенных мер. «Они не доходят до конечного потребителя, поддержка «размазана», как минимум бизнес получает ее в формате перекладывания ответственности, например, на другую компанию в цепочке отношений, но ей ведь также тяжело», – цитирует ЦСР предпринимателей. Многие компании и вовсе не заметили, что уже введенные меры исполняются.