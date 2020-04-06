На налоговые отсрочки и рассрочки смогут претендовать единицы
Правительство отдало приоритет крупнейшим компаниям и предприятиям в уже критическом положении
Правительство начало пользоваться новыми полномочиями по борьбе с коронавирусом. 6 марта оно опубликовало постановление с мерами поддержки пострадавших от эпидемии компаний, малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Речь идет об отсрочках и рассрочках налоговых платежей в 2020 г.
Кто сможет претендовать на помощь
Претендовать на поддержку смогут компании малого и среднего бизнеса из сфер, сильнее всего пострадавших от распространения вируса (их перечень еще не утвержден правительством). А также стратегические, системообразующие и градообразующие компании – по отдельным решениям правительства.
Чтобы получить отсрочку или рассрочку уплаты налогов, компания должна соответствовать одному из критериев:
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