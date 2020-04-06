Государству пора помочь жуликам

Конечно, малый бизнес – это в основном жулики, как мы недавно узнали от одного весьма сведущего человека. Но реальность – и не только в России – такова, что с ними приходится мириться. Во-первых, потому, что они дают занятость значительной части населения: в России из 71,8 млн занятых не более 32 млн работает на крупных предприятиях и в бюджетном секторе. Где же остальные? Правильно: это или работники малых предприятий, или их собственники, или самозанятые и прочие неформалы. То есть или сами жулики, или те, кто у них на подхвате. Их очень много!