Российские работодатели все чаще нанимают самозанятых
Журналистка Анна Героева работает на фрилансе. Недавно к ней обратились знакомые из PR-агентства, которое искало автора текстов для крупного российского банка. По телефону журналистке предложили зарплату в 90 000 руб. и предупредили, что оформляться придется на 0,1 ставки по трудовому договору и на 0,9 ставки как самозанятой. Хотя появляться в офисе банка и участвовать в корпоративных мероприятиях придется регулярно. На очное собеседование Героева не пошла. Она вспомнила, что около 10 лет назад тот же банк искал журналиста для корпоративного издания. Зарплату предлагали ту же. Но тогда сотрудника брали в штат на полную ставку, рассказала она.
Напомним, что в 2019 г. ФНС запустила новый налоговый режим для самозанятых – с единственным налогом на профессиональный доход в 4% (для работающих с физлицами) или 6% (для работающих с юридическими лицами). По данным Минфина, на 15 января 2020 г. было зарегистрировано 370 000 самозанятых. По оценкам ФНС, 50% всех самозанятых получают платежи от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).
Юристы предупреждали, что у работодателей может возникнуть большой соблазн нанимать сотрудников, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, на постоянную работу с полной занятостью по договору подряда (оказания услуг) вместо заключения трудового договора. Так компании экономят на страховых взносах (которые составляют 30% фонда оплаты труда) и компенсациях сотрудникам. По итогам 2020 г. самозанятому придется только заплатить взнос в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 8426 руб.
Работодателям нанимать на постоянную работу самозанятых даже выгоднее, чем ИП на упрощенной системе налогообложения, говорит гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский. Такие ИП платят не только налог в 6% годового дохода, но и 40 874 руб. страховых и социальных взносов (если доход ИП в 2020 г. не превысит 300 000 руб.).
«Ведомости» решили разобраться, насколько часто компании сейчас заключают гражданско-правовые договоры с самозанятыми, де-факто выполняющими работу штатных сотрудников.