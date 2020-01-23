Российские работодатели все чаще нанимают самозанятых

Журналистка Анна Героева работает на фрилансе. Недавно к ней обратились знакомые из PR-агентства, которое искало автора текстов для крупного российского банка. По телефону журналистке предложили зарплату в 90 000 руб. и предупредили, что оформляться придется на 0,1 ставки по трудовому договору и на 0,9 ставки как самозанятой. Хотя появляться в офисе банка и участвовать в корпоративных мероприятиях придется регулярно. На очное собеседование Героева не пошла. Она вспомнила, что около 10 лет назад тот же банк искал журналиста для корпоративного издания. Зарплату предлагали ту же. Но тогда сотрудника брали в штат на полную ставку, рассказала она.