Как госорганы проверяли малый бизнес в 2019 году
В 2019 г. инспекторы надзорных органов проверили 55% предпринимателей, показал опрос 2300 представителей малого и среднего бизнеса из 23 регионов России. Этот опрос – часть ежеквартального исследования настроений малого и среднего бизнеса, проводимого Промсвязьбанком совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research. Нарушения нашли у каждого третьего предпринимателя, большинство получили штрафы.
Проверки – неотъемлемый элемент вывода экономики из тени, этот тренд продолжится, говорит эксперт по финансово-правовой защите бизнеса московского отделения «Опоры России» Сергей Елин. По его наблюдениям, выросло не столько количество проверок, сколько размер претензий госорганов к предпринимателям в денежном выражении. Но, как показало исследование, госорганы проявляли не одинаковую активность.
ФНС – чемпион
Наибольшее рвение, по мнению респондентов, проявляли налоговые органы: камеральную проверку налоговиков прошли 56% респондентов, а выездную – 20%. Более трети (36%) указали, что их проверяли в ходе проверок их контрагентов (так называемые встречные проверки, не вошедшие в две вышеупомянутые категории налоговых проверок). На втором месте – Пенсионный фонд (24% респондентов). Замыкает тройку самых активных Фонд социального страхования (ФСС, 23%).