Как госорганы проверяли малый бизнес в 2019 году

Проверки – неотъемлемый элемент вывода экономики из тени, этот тренд продолжится, говорит эксперт по финансово-правовой защите бизнеса московского отделения «Опоры России» Сергей Елин. По его наблюдениям, выросло не столько количество проверок, сколько размер претензий госорганов к предпринимателям в денежном выражении. Но, как показало исследование, госорганы проявляли не одинаковую активность.