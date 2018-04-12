Как справиться с миллионной армией таксистов
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36-летний Олег Никольцев работает таксистом более девяти лет. Из них он пять лет трудился в таксопарках. За это время он сменил три таксопарка: либо компания закрывалась, либо не устраивали условия сотрудничества. Некоторые таксопарки штрафуют водителей, если те даже по уважительным причинам отказываются от заказов, или очень трудно получить допуск машины к рейсам – приходится давать взятку механикам, осматривающим машины перед выездом, а их придирки часто необоснованны, рассказывает он. В конце концов Никольцев зарегистрировал ИП, арендовал машину у другого ИП и стал работать на себя.
За 15 часов работы в среднем он получает 6000 руб. После вычета аренды, бензина и комиссии агрегатору (Никольцев подключен к трем агрегаторам такси) у него остается 1500 руб. за смену.
В прошлом году в России работало 584 000 таксистов, еще 117 000 выходило на линию время от времени, подсчитал Аналитический центр при правительстве России (АЦ). «Яндекс.Такси» считает, что таксистов еще больше – 900 000 человек, для большинства это временная работа. По данным АЦ, армия водителей увеличивается каждый год примерно на четверть – из-за роста спроса на услуги извоза.
Таксисты – очень хлопотный трудовой ресурс даже по сравнению с другими категориями массового персонала, говорит консультант по подбору персонала Денис Олейник. В такси приходит много людей, которые потеряли работу, рассказывает Никольцев. Таксистами устраиваются, как правило, люди рабочих профессий, они неорганизованны и с ними сложно проводить собеседования, говорит Олейник. «Водитель работает таксистом в среднем не больше девяти месяцев. За это время он меняет три таксопарка в поисках лучших условий, убеждается, что много заработать не сможет нигде, и уходит в другую профессию», – подтверждает Виталий Крылов, бывший гендиректор сервиса Gett в России. «Ведомости» выясняли, как же агрегаторы такси и таксопарки набирают и удерживают столь текучие кадры.
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