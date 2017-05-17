Как лучше выводить самозанятых из тени

В России от 15 млн до 22 млн самозанятых граждан, заявил на недавнем заседании Совета Федерации председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Сенаторы даже предлагали запретить самозанятым, которые не платят налоги, выезжать за границу. Но сразу же отозвали это предложение, тем более что пока невозможно идентифицировать самозанятых как отдельную категорию нелегальных тружеников и отделить их, например, от наемного персонала, работающего на предприятиях без трудовых договоров. Министерства пока спорят о правовом статусе этой группы. Минфин предложил такую формулировку: самозанятый гражданин – это физическое лицо, самостоятельно оказывающее на свой страх и риск услуги физическим лицам с целью получения дохода. Кроме того, он не должен быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и иметь наемных работников.

Суммы налогов, собранных с самозанятых, будут слишком малы по сравнению с усилиями, которые будут затрачены на их легализацию, считает Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики. Государство тем не менее твердо намерено найти действенный рецепт для легализации самозанятых.

Сколько брать

Рябухин напомнил, что в России уже действуют законы, устанавливающие порядок налогообложения физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Это репетиторы, няни, сиделки и уборщицы. Все они до 2018 г. освобождены от налогов, но потом их все равно обяжут платить.