Рынок неформалов
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Увеличение количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в России не привело к росту занятости. Напротив, число работающих в малом и среднем бизнесе сократилось, большинство уволенных ушли в неформальный сектор, отмечается в отчете Счетной палаты (СП).
СП проанализировала эффективность использования бюджетных средств для поддержки малого и среднего бизнеса. По данным Росстата, количество малых и средних предприятий в 2010–2016 гг. увеличилось с 4,6 млн до 5,8 млн, или на 27,6%. Число малых и микропредприятий выросло с 1,6 млн до 2,8 млн, индивидуальных предпринимателей – осталось в пределах 3 млн, а средних – с количеством работников от 101 до 250 человек – уменьшилось с 25 900 до 16 300. Занятость в малом и среднем бизнесе сократилась, по расчетам СП, с 19 млн до 15,8 млн человек, или на 16,9%.
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