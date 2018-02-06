Рынок нелегального такси сократился до 85 млрд рублей

За 2017 г. рынок нелегальных такси составил 75 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

За последние два года в России стало меньше нелегальных таксистов, а средняя цена поездки снизилась на треть. Такие данные содержатся в исследовании рынка такси Аналитического центра (АЦ) при правительстве России.

Российский рынок такси с 2015 г. рос на 14,2% в год и по итогам 2017 г. достиг 575 млрд руб., подсчитали эксперты. Последний раз такое исследование проходило два года назад. Тогда эксперты оценивали, что на нелегалов приходится 21% рынка, или 116 млрд руб. Но за два года теневой сектор заметно сократился, следует из данных АЦ. За 2017 г. рынок нелегальных такси составил 75 млрд руб., или 11,5% рынка.

Падает и число таксистов-нелегалов – на 13% в год. В 2017 г., по данным АЦ, незаконно перевозили пассажиров около 82 000 водителей, это не более 15% от общего числа таксистов в стране. Больше всего легальных таксистов в Санкт-Петербурге и Москве. Здесь, по данным экспертов АЦ, на 1000 жителей приходится 7,32 и 7,36 такси соответственно.

Кто выводит из тени

Причина обеления рынка, как считают авторы исследования, – изменение привычек потребителей: они чаще предпочитают заказать такси, а не ловить машину на улице. Также сказались специальные тарифы служб – агрегаторов такси на поездки в/из аэропортов и с вокзалов. «Это вкупе с усилением контроля деятельности нелегальных такси в этих точках способствует снижению их доходности и переходу водителей в легальный сегмент. В том числе легализации содействует наращивание общей доли рынка агрегаторов», – говорится в материалах АЦ.

Поездки на такси становятся доступнее, отмечают авторы исследования. Средняя стоимость поездки по Москве с 2014 по 2017 г. снизилась почти на 35% и составляет чуть более 400 руб. Это произошло за счет того, что потребители стали чаще ездить на такси на небольшие расстояния.

Кто везет

Основные игроки на рынке сейчас – это агрегаторы заказов и диспетчерские службы, констатировали эксперты АЦ: Fasten, «Яндекс.Такси», Uber, «Максим», Gett. Суммарно они занимают пока меньше трети рынка (32,8%).

АЦ назвал лидером по доле рынка объединенную группу Fasten и «Везет»: на июнь 2017 г. эксперты оценивали ее в 12,3%. Вторым игроком станут объединенные «Яндекс.Такси» и Uber (сделка закроется в феврале). Их доля оценивается в 10,4%. У службы такси «Максим» – 7,6%, у Gett – 2,5%.

Куда едет такси

Среди российских служб заказа такси началась консолидация, отмечают эксперты АЦ: о слиянии за прошлый год сообщали Fasten и «Везет», Uber и «Яндекс.Такси». Это говорит о том, что рынок становится зрелым, считают аналитики. Но зарубежный опыт показывает, что эффективность онлайн-агрегаторов реализована в России еще не полностью, считают в АЦ. «Так, можно ожидать развитие шеринговых [т. е. совместных] поездок и внедрение зональных тарифов», – говорится в обзоре.

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