«Яндекс.Попутка» поможет обеим сторонам компенсировать расходы на поездку, но не заработать, отмечается в сообщении Артем Геодакян/ТАСС

«Яндекс» запускает сервис для поиска попутчиков - «Яндекс.Попутка», сообщила компания. Сегодня открывается регистрация водителей внутри приложения «Яндекс.Навигатор» в тестовом режиме. Приложение для пассажиров появится позднее - в ближайшие две недели, говорит представитель «Яндекса».

С помощью нового сервиса водитель сможет найти того, кого можно подвезти, а пассажир – машину, с которой ему по пути. Размер инвестиций в сервис представитель «Яндекса» раскрывать отказался.

Искать попутчиков можно для поездок от 10 км в ближайшее время, сервис работает пока в Ростовской области и Красноярском крае. В зависимости от того, как пройдет запуск сервиса, компания решит, выводить ли его в другие регионы.

«Яндекс.Попутка» поможет обеим сторонам компенсировать расходы на поездку, но не заработать, отмечается в сообщении. Приложение предлагает размер компенсации для попутчика, но он лишь рекомендательный – окончательную цену водитель и пассажир назначают сами. За каждые 10 км приложение предложит заплатить 50 руб.

Поездки с попутчиками по всей России предлагает аналогичный сервис BlaBlaCar: в нем можно подобрать водителя или пассажира на поездку в ближайшие дни. По словам представителя «Яндекса», они не планируют конкурировать с BlaBlaCar, поскольку у сервисов «разные бизнес-модели». «Мы не коммерческий сервис и не зарабатываем на «Попутке», - утверждает он.

Представитель BlaBlaCar пока не ответил на запрос «Ведомостей».