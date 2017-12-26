«Яндекс.Такси» доставит еду как Uber

Сервис Foodfox работает с марта 2016 г. и ориентируется на высокий ценовой сегмент Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс.Такси» приобретает 100% сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, уточнил представитель «Яндекс.Такси» Владимир Исаев. Сумму сделки стороны назвать отказались. РБК в ноябре сообщал со ссылкой на экс-сотрудника компании, знакомого с деталями сделки, что «Яндекс.Такси» уже приобрело Foodfox примерно за 500 млн руб.

Сервис Foodfox работает с марта 2016 г. и ориентируется на высокий ценовой сегмент; к нему подключено более 2000 московских ресторанов. Его основатели – Максим Фирсов и Сергей Полиссар. Соинвесторы Foodfox – фонд Target Global, сооснователь Carprice Александр Черняк, сооснователи крупного онлайн-продавца одежды Lamoda Флориан Янсен и Нильс Тонзен. В двух раундах инвестиций в 2016–2017 гг. Foodfox привлек суммарно $6 млн. В ходе последней сделки вся компания была оценена в $10–20 млн, по данным Target Global.

За полтора года Foodfox стал заметным игроком, отмечается в сообщении «Яндекс.Такси». Foodfox – номер два на рынке после Delivery Club по числу пользователей, напоминает аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович. Принадлежащий Mail.ru Group агрегатор доставки еды Delivery Club сотрудничает примерно с 6000 ресторанов. На Delivery Club, по его данным, приходится 10–15% рынка доставки, включая сервис Zakazaka (куплен Mail.ru Group весной); доля остальных аналогичных сервисов – около 5%. Это прибыльный бизнес, замечает Венгранович: при наличии большой базы клиентов можно рассчитывать на рентабельность по EBITDA в 30%.

Весь рынок по доставке еды в 2016 г. Delivery Club оценивает в 89,4 млрд руб.

«Логистическая платформа и технологии «Яндекс.Такси», а также наш опыт в маркетинге и в привлечении пользователей помогут развитию Foodfox», – считает гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. «Строить большой бизнес с таким партнером [как «Яндекс»] – это громадное преимущество на рынке, мы настроены стать лидером в течение 1–2 лет», – заявил Полиссар «Ведомостям». Фирсов и Полиссар возглавят направление доставки еды и будут отвечать за развитие сервиса в России и за рубежом.

«После закрытия сделки по объединению «Яндекс.Такси» и Uber команда Foodfox вместе с командой UberEats войдут в направление доставки еды в новой холдинговой компании», – сказано в сообщении «Яндекс.Такси». В дальнейшем возможно создание сервиса доставки с новым брендом на базе «Яндекс.Такси», Foodfox и UberEats, знает человек, близкий к одной из компаний. Он сможет объединить обе команды и базы ресторанов, продолжает собеседник «Ведомостей». Для реализации такого плана нужна сильная команда, для этого и необходима сделка с Foodfox, рассуждает он.

«Яндекс», как и любая интернет-компания, стремится расширить предложение клиентам, рассуждает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Он не исключает, что компания рассчитывает на синергию доставки с другими сервисами «Яндекса». Венгранович из «Открытие капитала» считает Foodfox «удачным приобретением»: компания крупная и перспективная, у нее сильное присутствие в Москве. Если «Яндекс» будет инвестировать в сервис, это позволит активно продвигать его в регионах, где он пока не представлен во многом из-за ограниченного бюджета, и составить достойную конкуренцию лидеру рынка, полагает Венгранович.