Траты на сделку с Uber и захват рынка увеличили убыток «Яндекс.Такси» в восемь раз

Число поездок сервиса выросло за три квартала 2017 года на 360%

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Число поездок «Яндекс.Такси» растет, радуются в компании: на 360% по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2016 г. Евгений Разумный / Ведомости

Убыток «Яндекс.Такси» до выплаты процентов, налогов и амортизации вырос в восемь раз за январь – сентябрь 2017 г., сообщил «Яндекс». Скорректированный показатель EBITDA составил минус 6,38 млрд руб. против минус 786 млн руб. годом ранее.

За III квартал 2017 г. этот показатель составил минус 3,17 млрд руб.