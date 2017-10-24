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Наталья Ищенко
Торговля и услуги

Траты на сделку с Uber и захват рынка увеличили убыток «Яндекс.Такси» в восемь раз

Число поездок сервиса выросло за три квартала 2017 года на 360%

Убыток «Яндекс.Такси» до выплаты процентов, налогов и амортизации вырос в восемь раз за январь – сентябрь 2017 г., сообщил «Яндекс». Скорректированный показатель EBITDA составил минус 6,38 млрд руб. против минус 786 млн руб. годом ранее.

За III квартал 2017 г. этот показатель составил минус 3,17 млрд руб.

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Комментарии  ()
Андрей Финансист
12:11 24.10.2017
И миф про захват рынка ( по крайней мере в commodity, а это с определенным усреднением и для такси верно) - это очень сомнительная цель. Доля рынка моментально улетучится, как только яндекс попытается вывести ебитду в +, так как надо будет поднять условную цену поездки до 200р со 100 демпинговых, субсидируемых акционерами через покрытие убытков, рублей.
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