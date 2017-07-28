Убыток «Яндекс.Такси» вырос в 21 раз за полгода

«Яндекс» объяснил убытки затратами на рекламу, гарантией минимального тарифа для водителей, скидками для пассажиров Максим Стулов / Ведомости

Убыток «Яндекс.Такси» до выплаты процентов, налогов и амортизации вырос в 21 раз раз за январь-июнь 2017 г., сообщил «Яндекс». Скорректированный показатель EBITDA составил -3,21 млрд руб. против убытка в 153 млн руб. годом ранее. За второй квартал 2017 г. этот показатель составил 1,97 млрд руб.

«Яндекс» объяснил это затратами на рекламу и маркетинг в связи с развитием в новых городах, введенной осенью прошлого года гарантией минимального тарифа для водителей, скидками для пассажиров.

Выручка «Яндекс.Такси» за полгода выросла на 59% до 1,55 млрд руб., за второй квартал рост был чуть ниже – на 46% до 772 млн руб.

Число поездок «Яндекс.Такси» выросло на 425% за второй квартал 2017 г. год к году, сообщил «Яндекс», не раскрыв абсолютных показателей.

В середине июля «Яндекс.Такси» и Uber сообщили, что объединят бизнес в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии. Партнеры инвестируют в капитал новой компании $100 млн и $225 млн. Всю компанию сами компании оценили в $3,7 млрд. У российского поисковика будет контроль – 59,3%, Uber получит 36,6%, сотрудники – 4,1%. В объединенную компанию войдет и сервис по доставке еды UberEats. Возглавит новую компанию гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. Стороны рассчитывают завершить объединение в IV квартале 2017 г.

Сделку еще должен одобрить регулятор. 27 июля замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов сообщил, что обсуждение слияния «Яндекс.Такси» и Uber может быть вынесено на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям.