Зачем объединяются Uber и Яндекс.Такси

Ничто теперь не мешает объединенному «Яндекс.Такси» – Uber начать постепенно и мягко приучать клиента самому оплачивать реальную стоимость услуг такси Максим Стулов / Ведомости

На прошлой неделе случилась сделка года, по крайней мере на текущий момент: два крупнейших сервиса по вызову водителей – «Яндекс.Такси» и Uber заявили об объединении бизнесов в России и ряде стран СНГ, включая Казахстан и Белоруссию. Официальная причина – вместе развиваться легче и перспективнее. Вероятная – кризис в глобальном Uber, вызванный чередой скандалов и обвинений в адрес компании: все это в итоге стоило сооснователю сервиса Трэвису Каланику поста гендиректора. По этой версии, Uber, дабы разрешить внутренние проблемы, решил сконцентрироваться на ключевых рынках, а там, где его позиции оказались слабыми, как в Китае или России, заключить мировую с более сильными и успешными конкурентами – Didi и «Яндекс.Такси».

Однако не исключено, что за объединением компаний стоит простое желание наконец начать зарабатывать. Когда несколько лет назад они вышли на рынок, их главным противником стали таксисты и таксопарки. Еще пять лет назад такси пользовались люди с достатком выше среднего или простые смертные в случае крайней нужды, поскольку стоило это, честно признаться, дорого. Интернет-сервисы произвели на рынке революцию – только по официальным данным московской мэрии, благодаря сервисам по вызову такси и работе каршеринговых компаний стоимость поездок сократилась минимум на треть. Могу это подтвердить лично: если в 2014 г. поездка с работы домой после 22.30 обходилась мне минимум в 500, а то и в 600 руб. (как-то пришлось заплатить аж 730 руб. – помню до сих пор), то в последний год, как показывает архив поездок в приложении Uber (за что ему отдельное спасибо), ночные возвращения с работы почти всегда стоили меньше 400 руб. В среднем с июля 2016 г. по начало июля 2017 г. я платила 351 руб. за поездку.

Не секрет, что этот праздник жизни оплачивать приходилось самим же сервисам. Соревнуясь за клиента, они тратили десятки миллионов долларов ежемесячно, отмечал Артур Акопьян, партнер UFG Private Equity (инвестор в объединенную компанию сервисов заказа такси RuTaxi и Fasten): в условиях жесткой конкуренции фактически Uber и «Яндекс.Такси» дотировали как пассажиров, так и водителей. Как следствие, миллионы долларов убытков у обеих компаний. Объединение бизнесов онлайн-такси «Яндекса» c Uber аналитики «Ренессанс капитала» называли в своем обзоре «стратегически правильным шагом»: это лучше, чем годами нести убытки. Правда, аналитики «Ренессанс капитала» подчеркивают, что быстро отказаться от субсидирования вряд ли получится: рынок находится на ранней стадии развития, поэтому скорее всего объединенной компании еще какое-то время придется продолжать субсидировать поездки, чтобы увеличить долю. Сейчас доля двух компаний не превышает 10% всех таксомоторных перевозок, по подсчетам Владимира Беспалова из «ВТБ капитала».

C другой стороны, ничто теперь не мешает объединенному «Яндекс.Такси» – Uber начать постепенно и мягко приучать клиента самому оплачивать реальную стоимость услуг такси. Например, постепенно корректируя цены. И хотя представители обеих компаний в день объявления о сделке заверяли, что никакого пересмотра цен до ее завершения точно не планируется, уже на этой неделе сначала «Яндекс.Такси», а следом и Uber предложили доехать в привычное для меня вечернее время домой за 500 руб.