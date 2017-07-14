Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Совместное турне «Яндекса» и Uber
«Яндекс.Такси» и Uber объединят бизнесы в России и еще пяти странах СНГ
Объединенная компания предоставит до 80% всех услуг онлайн-агрегаторов такси
- Ирина Скрынник
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Оба агрегатора, по данным «Яндекс.Такси», осуществляют 35 млн поездок в месяц на 7,9 млрд руб.
Евгений Разумный / Ведомости
Uber и «Яндекс.Такси» объединят бизнес в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии, сообщили «Яндекс» и Uber. Партнеры инвестируют в капитал новой компании $100 млн и $225 млн. Деньги пойдут на развитие технологий, маркетинг и региональную экспансию, уточнил представитель «Яндекса». Всю компанию партнеры оценивают в $3,7 млрд. У российского поисковика будет контроль – 59,3%, Uber получит 36,6%, сотрудники – 4,1%. В объединенную компанию войдет и сервис по доставке еды UberEats. Возглавит новую компанию гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.
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