В ФАС не исключают передачу сделки «Яндекс.Такси» и Uber на правительственную комиссию

Сделка по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber может быть вынесена на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, полагает замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. Как передает ТАСС, он подчеркнул, что высказывает только экспертное мнение. «После того, как у нас появился 165 закон, такая вероятность существует, вот так я отвечу, - сказал он. - Возможно, придется рассматривать на правкомисии», - сказал он.

В середине июля Uber и «Яндекс.Такси» объявили, что объединят бизнес в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии с созданием совместной компании. Руководитель ФАС Игорь Артемьев пообещал, что регулятор примет решение по сделке в течение 90 дней.

Компании оценивали консолидированную стоимость новой структуры в $3,725 млрд. Uber должен инвестировать $225 млн, «Яндекс.Такси» — $100 млн. После закрытия сделки «Яндексу» будет принадлежать 59,3% новой компании, Uber — 36,6%, еще 4,1% — ее сотрудникам. По оценке аналитиков Credit Suisse, объединенная компания может претендовать на 9%-ную долю российского рынка такси по итогам 2017 г. (или 13% в стоимостном выражении) и 69% его онлайн-сегмента (75% в стоимостном выражении), сообщал РБК.