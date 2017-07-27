Credit Suisse: Объединяющиеся «Яндекс.Такси» и Uber могут занять 9% рынка

Компания, созданная на базе объединяющихся «Яндекс.Такси» и Uber, может претендовать на 9%-ную долю российского рынка такси по итогам 2017 г. (или 13% в стоимостном выражении) и 69% его онлайн-сегмента (75% в стоимостном выражении). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Credit Suisse. Это будет возможно в случае одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой.

Из отчета Credit Suisse следует, что «Яндекс.Такси» является лидером в онлайн-сегменте и может занимать в нем около 50%, тогда как Uber — 23%, а Gett — от 12 до 20%.

Компании оценивали консолидированную стоимость новой структуры в $3,725 млрд. Uber должен инвестировать $225 млн, «Яндекс.Такси» — $100 млн. После закрытия сделки «Яндексу» будет принадлежать 59,3% новой компании, Uber — 36,6%, еще 4,1% — ее сотрудникам.

Традиционные игроки рынка такси также готовятся активно инвестировать в развитие, указывается в исследовании. В начале мая компании RuTaxi и Fasten объединились и привлекли финансирование от UFG Private Equity в размере $100 млн. Еще $200 млн могут быть вложены на новом этапе акционерного финансирования. Этот игрок, считают эксперты, может занять 12% всего рынка такси и 7–10% в сегменте онлайн-такси.