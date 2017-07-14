«Яндекс» может получить долю в глобальном Uber Е. Разумный / Ведомости

В результате сделки по объединению бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber в России и ряде соседних стран, «Яндекс» станет совладельцем глобального бизнеса Uber. Это следует из документов материнской компании «Яндекса» Yandex N.V. на сайте Комиссии по ценнным бумагам и биржам США (SEC). «По соглашению стороны передадут в новую компанию свои бизнесы [в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане]. Кроме того, «Яндекс» инвестирует в капитал новой компании $100 млн, а Uber – $225 млн. В дальнейшем, «Яндекс» продаст Uber дополнительно около 2% долей в объединенной компании в обмен на акции класса А Uber», сказано в сообщении. При этом согласно документу у «Яндекса» есть право продать этот пакет в Uber обратно американской компании, как и сам Uber может обратно выкупить у «Яндекса» бумаги согласно договоренностям. Их побробности не уточняются.

Представитель «Яндекса» Очир Манджиков подтвердил «Ведомостям»: по условиям соглашения «Яндекс» «получает незначительный пакет акций Uber Technologies Inc.». При этом у компании есть право продать эти акции обратно Uber по согласованной цене и в определенный срок. Других подробностей он не раскрыл, лишь напомнив, что в результате сделки «Яндекс» получит контроль в объединенной компании – 59,3%, Uber – 36,6%, сотрудники – 4,1%. Представитель Uber только лишь отметил, что это часть сделки с «Яндекс.Такси».

Об объединении бизнесов в России и ряде стран СНГ «Яндекс.Такси» и Uber объявили в четверг, 13 июля. Причина сделки исключительно в больших возможностях и перспективах развития бизнеса, отмечала представитель Uber: «Мы поняли, что в конкретном регионе, охватывающем эти шесть стран, вместе мы сможем развиваться быстрее и эффективнее». Однако как писала Financial Times (FT), этой сделкой Uber фактически уступает конкуренту российский рынок после нескольких лет напряженной конкурентной борьбы. Ситуация в России развивается по китайскому сценарию, подтверждает и человек, общавшийся с российским менеджментом Uber. Летом 2016 г. Uber продал китайский бизнес местному конкуренту Didi Chuxing Technology за 17,5%-ную долю в нем – компания ежегодно несла на китайском рынке около $1 млрд убытков в год и решила отказаться от борьбы. FT называет такое решение Uber первым стратегическим шагом после скандального ухода в отставку основателя сервиса Трэвиса Каланика.

В свою очередь «Яндекс» уже больше полугода пытался привлечь инвесторов в «Яндекс.Такси». Весной газета «Коммерсантъ» сообщала о планах «Яндекс.Такси» привлечь $150–200 млн, организатором был банк JPMorgan. В марте аналитики UBS оценили «Яндекс.Такси» в $1,2 млрд. Позднее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканала «Россия 24» о подаче завки на инвестиции. Представитель «Яндекса» этот вопрос не комментирует. Правда, как заявил в четверг н а телеконференции инвесторам финансовый директор «Яндекса» Грег Абовски, компания не исключает возможности привлечь инвестиции в долгосрочной перспективе, если это будет необходимо, как и IPO объединенной компании.

Партнер UFG Private Equity (инвестировал в объединенную компанию RuTaxi и Fasten) Артур Акопьян замечал, что сделка Uber и «Яндекс.Такси» стала именно следствием ценовых войн: в условиях высокой конкуренции компании снижали цены и фактически дотировали поездки как водителям, так и пассажирам. По его оценкам, на это компании тратили десятки миллионов долларов ежемесячно.

Решение объединить усилия с конкурентом на ранней стадии развития рынка правильнее, чем годами нести убытки, отмечают аналитики Renessaince Capital. При этом они полагают, что в ближайшее время объединеной компании «Яндекс.Такси»-Uber придется продолжить субсидировать перевозки для увеличения доли рынка. Пока она менее 10%, по данным аналитика «ВТБ капитала» Владимира Беспалова, хотя после объединения эти сервисы будут предоставлять до 80% всех услуг онлайн-агрегаторов такси. Доля новой компании составит около 5-6% рынка такси в разных городах, по подсчетам Uber. Такие же данные – по показателю совокупной стоимости поездок в 2016 г., оформленных через приложения обеих компаний, приводит и «Яндекс.Такси», исходя из оценок легального рынка перевозок по расчетам «ВТБ капитала» в 501 млрд руб. и 116 млрд руб. «теневого» сегмента по рассчетам Аналитического центра при Правительстве России (2015 г.).

Сервис «Яндекс.Такси» основан в 2011 г. и работает в 126 городах шести стран, которых коснется сделка. Uber вышел на российский рынок в 2013 г. и доступен здесь в 16 городах. Кроме того, сервис работает в Азербайджане, Белоруссии и Казахстане.