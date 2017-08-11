Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира
Цены на такси в Москве дешевле Милана, но дороже Дубая
Британский онлайн-сервис по продаже подержанных авто Carspring выяснил, сколько будет стоить поездка на такси из аэропорта в разных городах мира. Эксперты в исследовании Taxi Price Index 2017 изучили средние цены на поездку в 80 городах мира, а также выяснили, какие модели авто наиболее часто встречаются в автопарках
Самой дешевой оказалась поездка из аэропорта в центр Каира. Путешественнику в среднем придется отдать за поездку $4,2, а приедет за ним, скорее всего, Hyundai Elantra
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Чуть дороже обойдется такси из аэропорт в центр столицы Индии Мумбаи, в среднем поездка будет стоить $4,44. Самая распространенная модель авто у местных таксистов – Toyota Innova
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Третье место в списке городов с самыми бюджетными поездками на такси занимает Тунис. За поездку в центр столицы из аэропорта придется отдать $4,49. Чаще всего таксисты здесь ездят на Renault Clio
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Поездка в центр Таллина в среднем будет стоить $7,32. Чаще всего таксисты в Эстонии ездят на Mercedes-Benz
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В топ-5 городов с самыми низкими ценами на поездку до аэропорта попал и Дубай. В центр столицы ОАЭ можно доехать на Toyota Corolla за $8,31
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Самой дорогой оказалась поездка в центр Токио: она будет стоить $189,91. Самая распространенная модель автомобилей у местных таксистов – Toyota Crown Comfort
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Стоимость поездки в центр Милана в среднем составляет $101,62. Чаще всего таксисты ездят здесь на Fiat Ulysse
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Из аэропорта до центра Осло можно добраться на Mercedes-Benz Sprinter, в среднем поездка будет стоить порядка $86,51
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В Мюнхене таксисты чаще всего ездят на Mercedes-Benz E-Class, а за поездку из аэропорта до центра города берут $81,06
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В список городов с самым дорогим такси входит и Женева. Такси в центр города будет стоить $79,44. Вероятнее всего, в аэропорт за туристом приедет Mercedes-Benz
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В рейтинге городов с самыми дорогими поездками на такси из аэропорта Москва находится на 44-м месте. За поездку в среднем придется отдать $29,77. Самой популярной моделью у московских таксистов является Ford Mondeo
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