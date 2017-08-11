Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

Цены на такси в Москве дешевле Милана, но дороже Дубая

Британский онлайн-сервис по продаже подержанных авто Carspring выяснил, сколько будет стоить поездка на такси из аэропорта в разных городах мира. Эксперты в исследовании Taxi Price Index 2017 изучили средние цены на поездку в 80 городах мира, а также выяснили, какие модели авто наиболее часто встречаются в автопарках