Поможет ли господдержка выжить малому бизнесу

Семен Пименов открыл швейное производство в Волгограде и шесть магазинов женской одежды на юге России: в Волгограде, Волжском, Краснодаре, Астрахани, Ростове-на-Дону и Сочи. До недавних пор выручка его сети Dorogobogato составляла 12 млн руб. в месяц, а рентабельность по EBITDA – 25%. Предприятие работает по концепции fast fashion: шьет небольшие коллекции и быстро их продает – обычно в течение 15–30 дней. Но сейчас это невозможно. Неделю назад в городах присутствия Dorogobogato объявили карантин и закрыли все торговые центры, в которых были магазины сети, рассказывает Пименов. Одежда Dorogobogato сейчас продается только через партнерские интернет-магазины, в основном через Lamoda. Продажи на этой интернет-площадке не снизились, но они составляют примерно 15% выручки всей сети до карантина, говорит Пименов. Шить новые коллекции без быстрой возможности их продать бессмысленно, считает предприниматель. Сейчас Dorogobogato изготавливает медицинские маски, раздает их бесплатно жителям Волгограда.