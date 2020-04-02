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Поможет ли господдержка выжить малому бизнесу

Что на самом деле сейчас нужно малым предприятиям
Елена Федотова Марк Бершидский
Государство обещало малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, целый пакет мер поддержки /Андрей Гордеев / Ведомости

Государство обещало малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса и ограничений, введенных для борьбы с распространением инфекции, целый пакет мер поддержки. Чиновники объявили, что сократят страховые взносы, прекратят проверки, не будут возбуждать дела о банкротстве, перестанут временно взыскивать и начислять штрафы, предоставят отсрочки по кредитам и налогам (за исключением НДС). «Ведомости» выясняли, какие меры поддержки нужны сегодня малым и средним предприятиям, чтобы выжить в период эпидемии.  

Снижение арендной платы

Большинство опрошенных «Ведомостями» предпринимателей сейчас ведут переговоры со своими арендодателями (государство к этому отношения не имеет). Как правило, они хотят добиться скидки в 50%. Чаще им предлагают около 20%, но бывают и арендодатели, которые предлагают дисконт в 90%.

Семен Пименов открыл швейное производство в Волгограде и шесть магазинов женской одежды на юге России: в Волгограде, Волжском, Краснодаре, Астрахани, Ростове-на-Дону и Сочи. До недавних пор выручка его сети Dorogobogato составляла 12 млн руб. в месяц, а рентабельность по EBITDA – 25%. Предприятие работает по концепции fast fashion: шьет небольшие коллекции и быстро их продает – обычно в течение 15–30 дней. Но сейчас это невозможно. Неделю назад в городах присутствия Dorogobogato объявили карантин и закрыли все торговые центры, в которых были магазины сети, рассказывает Пименов. Одежда Dorogobogato сейчас продается только через партнерские интернет-магазины, в основном через Lamoda. Продажи на этой интернет-площадке не снизились, но они составляют примерно 15% выручки всей сети до карантина, говорит Пименов. Шить новые коллекции без быстрой возможности их продать бессмысленно, считает предприниматель. Сейчас Dorogobogato изготавливает медицинские маски, раздает их бесплатно жителям Волгограда.

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