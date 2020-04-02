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Продление нерабочих дней грозит сокращениями и банкротствами

Бизнесу для преодоления кризиса недостаточно ни кредитов на зарплаты, ни отраслевых мер поддержки
Светлана Ястребова Екатерина Мереминская
Бизнесу для преодоления кризиса недостаточно ни кредитов на зарплаты, ни отраслевых мер поддержки /TASS

Президент Владимир Путин продлил до 30 апреля нерабочие дни с сохранением зарплат сотрудникам. Губернаторы также смогут приостанавливать работу отдельных компаний независимо от формы их собственности, говорится в опубликованном указе президента. Продолжать работу должны непрерывно действующие, «выполняющие неотложные работы» компании, медицинское учреждения, аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Органы власти и СМИ должны определить число сотрудников, которые должны работать в объявленные нерабочие дни.

Бизнес и экономика уже несут огромные потери из-за введенного режима самоизоляции. Без учета антикризисных мер прямой мгновенный эффект от режима – потери в 20% ВВП, или почти 18 трлн руб. в ценах 2018 г., подсчитали аналитики ЦМАКПа. Напрямую затронутыми или потенциально невостребованными оказываются не менее 15 млн работников, это социально неприемлемо, пишут они и требуют дополнительных мер поддержки. Только из москвичей лишиться работы могут от 500 000 до миллиона человек, подсчитало столичное отделение «Деловой России».

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