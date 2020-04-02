Продление нерабочих дней грозит сокращениями и банкротствами

Бизнес и экономика уже несут огромные потери из-за введенного режима самоизоляции. Без учета антикризисных мер прямой мгновенный эффект от режима – потери в 20% ВВП, или почти 18 трлн руб. в ценах 2018 г., подсчитали аналитики ЦМАКПа. Напрямую затронутыми или потенциально невостребованными оказываются не менее 15 млн работников, это социально неприемлемо, пишут они и требуют дополнительных мер поддержки. Только из москвичей лишиться работы могут от 500 000 до миллиона человек, подсчитало столичное отделение «Деловой России».