Путин объявил из-за коронавируса нерабочим весь апрель

В России ко 2 апреля выявлено 3548 заболевших новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки был зарегистрирован 771 случай. Заболевание уже зафиксировано в 76 регионах. Почти 70% всех выявленных случаев – в Москве, где коронавирус обнаружен у 2475 человек. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках других регионов сейчас действует режим всеобщей самоизоляции, который ограничивает передвижение людей по городу. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой или чтобы вынести мусор.