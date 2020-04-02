Путин объявил из-за коронавируса нерабочим весь апрель
Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни по 30 апреля из-за рисков распространения коронавируса. Зарплаты будут сохранены, сказал он.
По словам Путина, губернаторы получат право принимать все необходимые меры, которые позволят предотвратить распространение коронавируса, в том числе закрывать любые предприятия. При этом магазины, аптеки, медицинские учреждения, органы власти продолжат работать.
Президент заметил, что пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений и не допускать вспышки эпидемии в детских садах и учебных заведениях. Однако надо понимать, сказал он, что угроза сохраняется. «Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», – сказал президент.
«Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное – на опережение»
Путин добавил, что объявленный до 30 апреля режим нерабочих дней может быть сокращен, если позволит обстановка.
Продлить нерабочую неделю, объявленную ранее с 30 марта по 3 апреля, президенту накануне предложили вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по словам Голиковой, власти должны «искать компромисс» между ограничениями и развитием экономики. Период инкубации вируса составляет две недели, и время, на которое нужно разорвать передачу вируса, должно быть тоже кратно 14 дням, говорила Попова.
В России ко 2 апреля выявлено 3548 заболевших новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки был зарегистрирован 771 случай. Заболевание уже зафиксировано в 76 регионах. Почти 70% всех выявленных случаев – в Москве, где коронавирус обнаружен у 2475 человек. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках других регионов сейчас действует режим всеобщей самоизоляции, который ограничивает передвижение людей по городу. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой или чтобы вынести мусор.