Программу «нулевых» кредитов на зарплату расширят на средние и крупные компании

Условия госпрограммы такие: кредит можно взять до 1 октября, банк выдает его на срок до года, указано в постановлении правительства. Первые шесть месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%. Сумма кредита будет определяться так: число сотрудников, умноженное на МРОТ в регионе и на шесть месяцев.