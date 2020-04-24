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Программу «нулевых» кредитов на зарплату расширят на средние и крупные компании

Ведомости

Программу беспроцентных кредитов распространят на средние и крупные компании. Такой проект на заседании правительства представил министр экономического развития Максим Решетников, сообщила пресс-служба министерства.

Программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплат предприятиям из наиболее пострадавших отраслей запустило правительство России. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (12 130 руб.) на каждого сотрудника в штате предприятия. Общий объем кредитов для малых и средних предприятий может составить до 350 млрд руб., 200 млрд из них – средства федерального бюджета.

Условия госпрограммы такие: кредит можно взять до 1 октября, банк выдает его на срок до года, указано в постановлении правительства. Первые шесть месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%. Сумма кредита будет определяться так: число сотрудников, умноженное на МРОТ в регионе и на шесть месяцев.

Минэкономразвития предлагает внести в программу следующие дополнения:

  • до 40 % кредитов должны быть предоставлены каждым банком микро и малым предприятиям.

  • средние и крупные компании, получившие кредиты, должны сохранить численность персонала на уровне не менее 90%.

  • из резервного фонда на предоставление субсидии необходимо выделить дополнительно 3,5 млрд руб.

Увеличение бюджета программы позволит дополнительно предоставить до 305 млрд руб. кредитов для суммарного сохранения занятости около 3,5 млн человек, говорится в сообщении министерства. По данным на 23 апреля 2020 г., банки заключили 3170 кредитных договоров на общую сумму 9,9 млрд руб.

Ранее по теме: Банки не спешат выдавать льготные кредиты на зарплаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных