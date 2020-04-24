Программу «нулевых» кредитов на зарплату расширят на средние и крупные компании
Программу беспроцентных кредитов распространят на средние и крупные компании. Такой проект на заседании правительства представил министр экономического развития Максим Решетников, сообщила пресс-служба министерства.
Программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплат предприятиям из наиболее пострадавших отраслей запустило правительство России. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (12 130 руб.) на каждого сотрудника в штате предприятия. Общий объем кредитов для малых и средних предприятий может составить до 350 млрд руб., 200 млрд из них – средства федерального бюджета.
Условия госпрограммы такие: кредит можно взять до 1 октября, банк выдает его на срок до года, указано в постановлении правительства. Первые шесть месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%. Сумма кредита будет определяться так: число сотрудников, умноженное на МРОТ в регионе и на шесть месяцев.
Минэкономразвития предлагает внести в программу следующие дополнения:
до 40 % кредитов должны быть предоставлены каждым банком микро и малым предприятиям.
средние и крупные компании, получившие кредиты, должны сохранить численность персонала на уровне не менее 90%.
из резервного фонда на предоставление субсидии необходимо выделить дополнительно 3,5 млрд руб.
Увеличение бюджета программы позволит дополнительно предоставить до 305 млрд руб. кредитов для суммарного сохранения занятости около 3,5 млн человек, говорится в сообщении министерства. По данным на 23 апреля 2020 г., банки заключили 3170 кредитных договоров на общую сумму 9,9 млрд руб.