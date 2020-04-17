Банки не спешат выдавать льготные кредиты на зарплаты

ЦБ темпы выдачи кредитов и одобренные суммы не устраивают. Госпрограмма пока «идет слабо», признала в пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным ЦБ, на 16 апреля банки, участвующие в программе, одобрили около трети заявок на 3,5 млрд руб. из запрошенных 11 млрд, рассказала Набиуллина, выдали всего 1,1 млрд, 73% этой суммы пришлось на Сбербанк. По сравнению с прошлой неделей выданная сумма выросла в десять раз, отметила она, но «учитывая, что по расчетам запрос на эту программу {…} должен составлять около 20 млрд руб. в месяц, выданные 1,1 млрд руб. – это, конечно, крайне мало». Ранее министр экономического развития Максим Решетников тоже жаловался на медленную выдачу кредитов. Ему не удалось под видом «тайного покупателя» получить деньги в двух банках.