Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Получить доплаты к зарплате сможет только 3 млн человек

Это лишь пятая часть занятых в небольших компаниях
Анна Червонная
РИА Новости

На доплату одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) к зарплате сможет претендовать 3,3 млн человек, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Это лишь половина всех занятых в малом и среднем бизнесе (по данным Федеральной налоговой службы, таких сотрудников чуть больше 7 млн человек) и пятая часть с учетом индивидуальных предпринимателей и их работников, а также микропредприятий. Число потенциальных получателей помощи включает сотрудников малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий, уточняет представитель Минэкономразвития. 

Президент России Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес к 18 мая получит от государства деньги на выплату зарплат. Претендовать на это смогут только компании, сократившие на 1 апреля не более 10% сотрудников. Работники пострадавших компаний (перечень отраслей утвержден правительством) смогут получить один МРОТ в апреле и мае (12 130 руб. в месяц). Всего на выплаты потребуется около 80 млрд руб., оценивал федеральный чиновник. Сколько потребуется на выплаты, Минфин еще оценивает, говорит его представитель.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных