Получить доплаты к зарплате сможет только 3 млн человек

Получить доплаты к зарплате сможет только 3 млн человекЭто лишь пятая часть занятых в небольших компаниях
На доплату одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) к зарплате сможет претендовать 3,3 млн человек, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Это лишь половина всех занятых в малом и среднем бизнесе (по данным Федеральной налоговой службы, таких сотрудников чуть больше 7 млн человек) и пятая часть с учетом индивидуальных предпринимателей и их работников, а также микропредприятий. Число потенциальных получателей помощи включает сотрудников малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий, уточняет представитель Минэкономразвития.
Президент России Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес к 18 мая получит от государства деньги на выплату зарплат. Претендовать на это смогут только компании, сократившие на 1 апреля не более 10% сотрудников. Работники пострадавших компаний (перечень отраслей утвержден правительством) смогут получить один МРОТ в апреле и мае (12 130 руб. в месяц). Всего на выплаты потребуется около 80 млрд руб., оценивал федеральный чиновник. Сколько потребуется на выплаты, Минфин еще оценивает, говорит его представитель.