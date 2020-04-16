Получить доплаты к зарплате сможет только 3 млн человек

Президент России Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес к 18 мая получит от государства деньги на выплату зарплат. Претендовать на это смогут только компании, сократившие на 1 апреля не более 10% сотрудников. Работники пострадавших компаний (перечень отраслей утвержден правительством) смогут получить один МРОТ в апреле и мае (12 130 руб. в месяц). Всего на выплаты потребуется около 80 млрд руб., оценивал федеральный чиновник. Сколько потребуется на выплаты, Минфин еще оценивает, говорит его представитель.