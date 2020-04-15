Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Для предотвращения всплеска безработицы будет расширена программа зарплатных кредитов. Сейчас уже действует программа для малого и среднего бизнеса – кредит выдается на год, первые полгода проценты не начисляются, а потом ставка повышается до 4%. ЦБ уже выделил на это 150 млрд руб., но пока программа серьезным спросом не пользуется. Эта мера поддержки оказалась неэффективной, согласился и Путин. И предложил не меньше 75% таких зарплатных кредитов прогарантировать деньгами госкорпорации ВЭБ.РФ, а саму программу расширить для средних и крупных компаний. На госгарантии для программы дополнительно может потребоваться около 130 млрд руб., сообщал Forbes. При потере 20% рабочих мест только в малом бизнесе и микробизнесе безработица может вырасти с 4,6 до 11%, предупреждал директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. В итоге одним из неочевидных эффектов кризиса может стать новая волна «теневизации» экономики, указывала директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова.