Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнесаМалые и средние предприятия получат прямую финансовую помощь, появятся льготные кредиты на пополнение оборотных средств
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Разработать новую программу поддержки деловой активности президент просил правительство и ЦБ неделю назад, объявив сегодня о согласованных решениях.
Президент пообещал прямую финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. С 18 мая компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства средства на выплату зарплат. Поддержка будет рассчитываться исходя из общего числа сотрудников на 1 апреля. Каждый сотрудник таких пострадавших компаний сможет претендовать на выплату в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 руб.). К такому шагу властей призывали экономисты – населению нужно помочь, выплатив хотя бы такую минимальную сумму, говорит замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников. На необходимость помочь людям прямыми выплатами указывали также профессор экономики Sciences Po Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин, они, правда, предлагали сделать такие выплаты чуть больше.
Для предотвращения всплеска безработицы будет расширена программа зарплатных кредитов. Сейчас уже действует программа для малого и среднего бизнеса – кредит выдается на год, первые полгода проценты не начисляются, а потом ставка повышается до 4%. ЦБ уже выделил на это 150 млрд руб., но пока программа серьезным спросом не пользуется. Эта мера поддержки оказалась неэффективной, согласился и Путин. И предложил не меньше 75% таких зарплатных кредитов прогарантировать деньгами госкорпорации ВЭБ.РФ, а саму программу расширить для средних и крупных компаний. На госгарантии для программы дополнительно может потребоваться около 130 млрд руб., сообщал Forbes. При потере 20% рабочих мест только в малом бизнесе и микробизнесе безработица может вырасти с 4,6 до 11%, предупреждал директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. В итоге одним из неочевидных эффектов кризиса может стать новая волна «теневизации» экономики, указывала директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова.
Системообразующим компаниям власти помогут с помощью субсидирования 6% ставки кредитов на пополнение оборотных средств. Половина таких кредитов будет гарантирована бюджетными средствами. 10 апреля правительство одобрило новые критерии отнесения компаний к системообразующим, их перечень будет сформирован 17 апреля. Претендовать на такой статус сможет в первую очередь крупный бизнес, следовало из одобренных критериев («Ведомости» ознакомились с копией, ее подлинность подтвердил чиновник).
Правительство также поддержит строительные, автомобильные и авиакомпании, предприятия легкой промышленности. Как именно, Путин не уточнил, меры поддержки будут еще обсуждаться. Авиационные компании получат более 23 млрд руб., в том числе на лизинг авиационной техники, оплату стоянки судов и выплату зарплат. По отдельным отраслям будут представлены свои программы поддержки. Помощь получат регионы – 200 млрд руб. из федерального бюджета на покрытие их затрат.
Впервые из-за кризиса, связанного с распространением вируса, Путин обратился к россиянам 25 марта. Тогда он объявил о нерабочей неделе с 30 марта и предложил несколько экономических и социальных мер, в том числе снизить страховые взносы для малого и среднего бизнеса, а также ввести налог на процентный доход с депозитов на сумму свыше 1 млн руб. В начале апреля президент объявил нерабочим весь месяц и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом. Спустя неделю, 8 апреля, Путин заявил, что в ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 000 руб., а потерявшие работу семьи с детьми – по 3000 руб. на каждого ребенка.