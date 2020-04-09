Малый бизнес штурмует маркетплейсы

Малый бизнес штурмует маркетплейсыА интернет-площадки изменили условия сотрудничества с поставщиками в кризис
Из-за коронавируса и режима самоизоляции многие малые предприятия лишились офлайновых продаж и теперь пытаются заместить их онлайновыми. Они стали дружно регистрироваться на известных маркетплейсах, таких как Ozon, Wildberries, «Беру!», Goods.ru и др. Однако некоторые интернет-площадки изменили условия сотрудничества с мелкими поставщиками. «Ведомости» выясняли, стало ли малому бизнесу проще или труднее продавать товары через крупные интернет-площадки.
Приток поставщиков
Жители крупных городов перенесли большую часть покупок из офлайна в онлайн, вслед за покупателями в онлайн уходят и продавцы, рассказывает Анна Калеева, директор Ozon.Marketplace. Там продают свои товары более 9000 компаний (40% – индивидуальные предприниматели). Еще 25 000 поставщиков сейчас находятся в процессе выставления товаров на маркетплейс. В апреле количество вновь зарегистрированных компаний на маркетплейсе выросло на 60% по сравнению с началом марта.