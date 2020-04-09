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Малый бизнес штурмует маркетплейсы

А интернет-площадки изменили условия сотрудничества с поставщиками в кризис
Елена Федотова
Евгений Разумный / Ведомости

Из-за коронавируса и режима самоизоляции многие малые предприятия лишились офлайновых продаж и теперь пытаются заместить их онлайновыми. Они стали дружно регистрироваться на известных маркетплейсах, таких как Ozon, Wildberries, «Беру!», Goods.ru и др. Однако некоторые интернет-площадки изменили условия сотрудничества с мелкими поставщиками. «Ведомости» выясняли, стало ли малому бизнесу проще или труднее продавать товары через крупные интернет-площадки. 

Приток поставщиков

Жители крупных городов перенесли большую часть покупок из офлайна в онлайн, вслед за покупателями в онлайн уходят и продавцы, рассказывает Анна Калеева, директор Ozon.Marketplace. Там продают свои товары более 9000 компаний (40% – индивидуальные предприниматели). Еще 25 000 поставщиков сейчас находятся в процессе выставления товаров на маркетплейс. В апреле количество вновь зарегистрированных компаний на маркетплейсе выросло на 60% по сравнению с началом марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных