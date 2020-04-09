Малый бизнес штурмует маркетплейсы

Жители крупных городов перенесли большую часть покупок из офлайна в онлайн, вслед за покупателями в онлайн уходят и продавцы, рассказывает Анна Калеева, директор Ozon.Marketplace. Там продают свои товары более 9000 компаний (40% – индивидуальные предприниматели). Еще 25 000 поставщиков сейчас находятся в процессе выставления товаров на маркетплейс. В апреле количество вновь зарегистрированных компаний на маркетплейсе выросло на 60% по сравнению с началом марта.