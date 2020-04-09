В топ-10 российских онлайн-магазинов впервые вошла интернет-аптека

В топ-10 российских онлайн-магазинов впервые вошла интернет-аптекаВ лидерах также появились «Беру» и Tmall
В десятку крупнейших интернет-магазинов России по версии аналитического агентства Data Insight впервые вошла онлайн-аптека – apteka.ru. По итогам 2019 г. она поднялась с 13-го на 6-е место. Это онлайн-проект крупного российского фармдистрибутора «Катрен».
Новичками среди лидеров российской онлайн-торговли, по оценке Data Insight, также стали маркетплейс «Беру» (входит в совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса»): он за год взлетел в рейтинге с 52-го на 9-е место. Также в топ-10 попала площадка Tmall, она входит в совместное предприятие китайского интернет-гиганта Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ – AliExpress Russia. Последний по итогам 2019 г. занял 8-е место рейтинга.
По данным Data Insight, продажи на «Беру» в 2019 г. выросли на 849% до 27,7 млрд руб. Чуть меньшие темпы роста показал Tmall: выручка выросла на 127% до 31 млрд руб. У apteka.ru выручка подскочила на 171% до 34 млрд руб.
Tmall и «Беру» – молодые быстрорастущие проекты, которые запустились совсем недавно, в 2017 и 2018 гг., говорит партнер Data Insight Борис Овчинников.
Темпы роста в 2019 г. «Беру» обеспечил тем, что активно набирал лояльных клиентов, подключал новых партнеров, пояснил его представитель. Компания инвестировала в логистическую инфраструктуру, маркетинг, расширение ассортимента, добавляет он.
Рост продаж в разных категориях на AliExpress Russia связан с тем, что за полгода ассортимент вырос до 1,5 млн товаров, а количество российских продавцов – до 10 000, рассказал его представитель.
А apteka.ru начала расти быстрыми темпами еще в конце 2018 г., когда региональные сети также начали наращивать присутствие в интернете – ей пришлось активизироваться, чтобы обезопасить свое лидерство, считает Овчинников. По его словам, вырваться в лидеры apteka.ru позволила стратегия по развитию: компания стала активнее вкладываться в рекламу, партнерство с другими интернет-аптеками, ввела более агрессивную ценовую политику, улучшила свои логистические возможности.
Лидер рынка, как и год назад, – Wildberries, на 2-м месте – «Ситилинк». А на 3-м месте впервые не онлайн-магазин «М.Видео» , а Ozon. Кроме того, из первой десятки выбыл крупный магазин электроники «Связной».
У Ozon задача – обогнать лидера рейтинга Wildberries или не уйти в безнадежный отрыв от него, считает Овчинников. У Ozon есть большой потенциал роста за счет запуска продаж новых категорий и конкурентного предложения: по итогам 2019 г. интернет-магазин вошел в тройку крупнейших продавцов продуктов питания, говорит он. По мнению эксперта, в быстром росте Ozon большую роль сыграло развитие доставки – например, появление постаматов.
На ускорение темпов роста Ozon в 2019 г. повлияло расширение ассортимента более чем в 3 раза до 5 млн товарных наименований и запуск специальных сервисов для клиентов (платная подписка Ozon Premium и карта Ozon.Card), полагает заместитель гендиректора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина. Еще одна причина – развитие логистических мощностей. В 2020 г. Ozon планирует продолжить развивать логистику, финансовые продукты и наращивать ассортимент, а также предоставлять предприятиям среднего и малого бизнеса инструменты для роста продаж – маркетплейс, рекламную платформу и аналитические инструменты, специальные программы финансирования от Ozon.Invest.
«М.Видео» и «Связной», как и другие игроки рынка электроники, – заложники того, что этот сегмент уже не растет в офлайне и не может быстро расти в интернете, считает Овчинников: большая часть продаж уже и так онлайн.
В 2020 г. предполагалось, что темпы роста рынка онлайн-торговли будут более 30%, но в связи со сложившейся ситуацией, в том числе из-за коронавируса, точных цифр назвать сейчас нельзя, отметил Овчинников.
Представители «Связного» и apteka.ru не ответили на запросы «Ведомостей».
Топ-10 российской интернет-коммерции по оценке Data Insight за 2019 г.
Wildberries: онлайн-продажи – 210,6 млрд руб.
«Ситилинк»: онлайн-продажи – 90,4 млрд руб.
Ozon: онлайн-продажи – 80,7 млрд руб.
«М.Видео»: онлайн-продажи – 57,5 млрд руб.
DNS: онлайн-продажи – 53,7 млрд руб.
apteka.ru: онлайн-продажи – 34,2 млрд руб.
Lamoda: онлайн-продажи – 33,2 млрд руб.
Tmall: онлайн-продажи – 31,1 млрд руб.
«Беру»: онлайн-продажи – 27,7 млрд руб.
«Эльдорадо»: онлайн-продажи – 27,6 млрд руб.