В топ-10 российских онлайн-магазинов впервые вошла интернет-аптека

На ускорение темпов роста Ozon в 2019 г. повлияло расширение ассортимента более чем в 3 раза до 5 млн товарных наименований и запуск специальных сервисов для клиентов (платная подписка Ozon Premium и карта Ozon.Card), полагает заместитель гендиректора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина. Еще одна причина – развитие логистических мощностей. В 2020 г. Ozon планирует продолжить развивать логистику, финансовые продукты и наращивать ассортимент, а также предоставлять предприятиям среднего и малого бизнеса инструменты для роста продаж – маркетплейс, рекламную платформу и аналитические инструменты, специальные программы финансирования от Ozon.Invest.