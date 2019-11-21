Зачем «Дикси» пошла в интернет
В первом полугодии 2020 г. на одном из российских маркетплейсов откроется интернет-магазин супермаркетов «Виктория», которыми управляет группа компаний «Дикси». Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор группы Игорь Плетнев. В ассортимент онлайн-магазина войдут все категории товаров, кроме тех, которые требуют специального температурного режима, алкоголя и табака. Заказ можно будет получить на следующий день, рассказывает Плетнев. Доставка будет доступна во всех регионах присутствия «Дикси».
Логистическим партнером «Дикси» будет дочерняя компания Сбербанка «Сберлогистика». Она установит свои постаматы в магазинах «Дикси» и «Виктория» на условиях аренды. Доставка в постаматы станет одним из вариантов получения заказов из онлайн-супермаркета, уточнил представитель ритейлера. Пока «Сберлогистика» – единственный логистический партнер «Дикси», отмечает Плетнев. Планируется, что до конца 2020 г. в магазинах сети «Дикси» появится 2000 постаматов.