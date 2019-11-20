Группа «Дикси» запустит онлайн-супермаркет
Крупный российский ритейлер «Дикси» начинает развивать онлайн-продажи. В первом полугодии 2020 г. на одном из российских маркетплейсов откроется интернет-магазин супермаркетов «Виктория», которыми управляет группа компаний «Дикси». Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор группы Игорь Плетнев.
Среди крупных российских маркетплейсов – принадлежащий «Яндексу» и Сбербанку «Беру», Goods, который развивает группа «М.видео-Эльдорадо», а также по такой модели работают Wildberries, Ozon, AliExpress и др.
На какой именно платформе заработает онлайн-«Виктория», Плетнев не уточнил. По его словам, сейчас ведутся переговоры с несколькими маркетплейсами. Решение о выборе платформы будет принято в конце 2019 г., говорит он.
В ассортимент онлайн-магазина «Виктория» войдут все категории товаров, кроме тех, что требуют специального температурного режима, алкоголя и табака. Заказ можно будет получить на следующий день, рассказывает Плетнев. Доставка будет доступна во всех регионах присутствия «Дикси».
В будущем, по словам Плетнева, для покупателей онлайн-«Виктории» будет доступна и экспресс-доставка скоропортящихся продуктов. Ее планируется начать тестировать в начале 2020 г. вместе с одним из специализированных сервисов доставки.
Схожим образом сейчас работает сеть гипермаркетов «Ашан» на торговой онлайн-площадке Tmall, входящей в «AliExpress Россия», – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ. «Ашан» также продает лишь нескоропортящиеся продукты, около 6000–7000 наименований: электроника, бытовая химия, косметика, товары для животных и др.
Партнером «Дикси» по доставке станет дочерняя компания Сбербанка – «Сберлогистика». Компании подписали соглашение о сотрудничестве 20 ноября 2019 г. По соглашению «Сберлогистика» поставит свои постаматы во всех магазинах «Дикси» и «Виктория» на условиях аренды. Доставка в постаматы в «Дикси» и «Викторию» станет одним из вариантов получения заказов из онлайн-супермаркета, уточнил представитель ритейлера. По словам Плетнева, для покупателя доставка будет бесплатна. Пока «Сберлогистика» – единственный логистический партнер «Дикси», отмечает Плетнев.
Максимальный вес заказа в терминал, по данным сайта «Сберлогистики», – 10 кг. Планируется, что до конца 2020 г. в магазинах сети «Дикси» появятся 2000 постаматов этой службы, говорится в пресс-релизе компаний.
Постаматы «Сберлогистики» будут использоваться не только для доставки товаров из онлайн-супермаркета «Виктория» – клиенты смогут получать посылки от любых интернет-магазинов, с которыми будет сотрудничать «Сберлогистика», отмечает ее гендиректор Сергей Малышев. Конкретных партнеров он не называет.