Группа «Дикси» запустит онлайн-супермаркет

Партнером «Дикси» по доставке станет дочерняя компания Сбербанка – «Сберлогистика». Компании подписали соглашение о сотрудничестве 20 ноября 2019 г. По соглашению «Сберлогистика» поставит свои постаматы во всех магазинах «Дикси» и «Виктория» на условиях аренды. Доставка в постаматы в «Дикси» и «Викторию» станет одним из вариантов получения заказов из онлайн-супермаркета, уточнил представитель ритейлера. По словам Плетнева, для покупателя доставка будет бесплатна. Пока «Сберлогистика» – единственный логистический партнер «Дикси», отмечает Плетнев.