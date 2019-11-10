«Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» по франшизе

Партнерами могут стать владельцы магазинов у дома площадью не менее 50 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, говорится на сайте «Дикси». Уже работает 23 магазина «Первым делом», до конца года откроется еще 100, сообщил «Ведомостям» Плетнев. От франчайзи требуется взнос в 5000 руб. и вывеска «Первым делом», которая, по словам Плетнева, может стоить до 100 000 руб.