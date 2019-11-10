«Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» по франшизе
Партнерами могут стать владельцы магазинов у дома площадью не менее 50 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, говорится на сайте «Дикси». Уже работает 23 магазина «Первым делом», до конца года откроется еще 100, сообщил «Ведомостям» Плетнев. От франчайзи требуется взнос в 5000 руб. и вывеска «Первым делом», которая, по словам Плетнева, может стоить до 100 000 руб.
«Дикси», по словам Плетнева, поставляет франчайзи весь основной ассортимент (всего в нем 3600–7000 наименований товаров), кроме овощей, фруктов и свежей выпечки – их позволено заказать у других. Франшиза от «Дикси» поможет несетевой рознице бороться и с конкурентами – сетевыми ритейлерами, и с ростом затрат на дистрибуцию, сказано в презентации компании.
Плетнев называет конкурентами «Первым делом» сеть «Фасоль» немецкой Metro, а также «Авокадо» и «Малинка» одного из крупнейших российских дистрибуторов продуктов – «Сладкой жизни». Под вывеской «Фасоль» работает свыше 1500 магазинов, по данным представителя Metro, роялти владельцы магазинов не платят, но обязаны закупать часть ассортимента – так Metro получает постоянного покупателя. «Первым делом» – не конкурент «Фасоли», считает представитель Metro, кардинального изменения расстановки сил не будет.
У группы «Сладкая жизнь» есть франшизы «Малинка» и «Авокадо» и лицензия на Spar (Spar, Eurospar, Spar Express). У компании в девяти регионах России 714 магазина по франшизе, 180 – «Малинка», 450 – «Авокадо», по данным «Infoline-аналитики» на 30 октября 2019 г.
По данным директора по маркетингу «Сладкой жизни» Ольги Моисеевой, за девять месяцев 2019 г. по франшизе «Авокадо» открылось 500 магазинов, в 2020 г. будет еще 2000. Франшиза позволяет конкурировать с «Магнитом» и «Пятерочкой», считает Моисеева, о конкуренции с «Дикси» она говорить не стала.
Франшиза «Первым делом» позволит «Дикси» эффективнее использовать автопарк и склады и нарастить оборот с минимальными инвестициями, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: на небольших торговцев сильно давит ценовая конкуренция с федеральными и специализированными сетями, а поставщики комплексного ассортимента обеспечат цены, которые позволят бороться за покупателя.